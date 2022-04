Real Madrid Mercato : Une légende du Real proche de la sortie !

Publié par Thomas G. le 26 avril 2022 à 13:59

Real Madrid Mercato : Carlo Ancelotti a reçu une mauvaise nouvelle avant la demi-finale de Ligue des Champions, en apprenant le départ d'une légende.

Real Madrid Mercato : Un ancien joyau madrilène sur le départ

Ce soir, les Madrilènes affrontent Manchester City pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Malgré la superbe saison des Merengues, certains joueurs sont en difficulté. C’est le cas d’Isco, qui a été peu utilisé cette saison par l’entraîneur italien. Selon AS, l'international espagnol aurait pris la décision de quitter le Real Madrid cet été. En fin de contrat en juin prochain, il devrait rejoindre le Betis Seville. Le natif de Benalmádena va donc retrouver son Andalousie natale. Un contrat de deux ans, plus une année en option l’attend à Séville. Il touchera un salaire de 10 millions d’euros annuels, ce qui fera de lui le plus gros salaire de l’histoire du club.

Après leur victoire en Copa del Rey, les Verdiblancos sont euphoriques. Tandis que le Real se rapproche du sacre en Liga, le Betis Séville est 5e à 4 points du podium. Il pourrait ponctuer cette saison historique avec une qualification en Ligue des Champions. Un argument de plus pour convaincre Isco de revenir en Andalousie.

Carlo Ancelotti rêve du doublé

Le Real Madrid est en course pour réaliser son premier doublé coupe-championnat depuis 2017. Les hommes de Carlo Ancelotti n’ont besoin que d’un point pour être sacré champion d’Espagne. Ce soir, ils défieront les Cityzens pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les Madrilènes sont à 3 matchs de remporter leur 14e titre, un record dans la compétition.

Après avoir éliminé le Paris Saint-Germain et Chelsea, les coéquipiers d’Isco semblent intouchables. Cependant, ils devront se méfier des Skyblues qui peuvent également remporter la coupe et le championnat. Ce match s’annonce palpitant entre deux équipes en forme. Emmenés par un Karim Benzema au sommet de son art, les Merengues voudront à nouveau marquer les esprits.