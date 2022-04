Angers SCO : Fin de saison, Baticle reçoit un gros coup dur

Publié par ALEXIS le 27 avril 2022 à 04:29

Angers SCO : Victime d’une blessure à la cuisse lors du match contre le PSG, le 20 avril dernier, Sofiane Boufal ne rejouera plus cette saison.

Angers SCO : Opération et fin de saison pour Sofiane Boufal

Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, Angers SCO a fait savoir que la saison est terminée pour Sofiane Boufal. Touché à la cuisse (ischio-jambiers), lors du match de la 33e journée de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, le joueur offensif du SCO est grave blessé, selon « les examens complémentaires et les expertises de la lésion subie par Sofiane Boufal ». Dès lors, il va subir une opération, mercredi matin, et restera éloigné du terrain pour le reste de la saison 2021-2022. « Angers SCO apporte tout son soutien à Sofiane Boufal et lui souhaite un prompt rétablissement », ont conclu les Scoïstes.

Le N°7 d’Angers SCO avait quitté le terrain et ses coéquipiers au quart d’heure de jeu. Cela, suite à une glissade au cours de laquelle il s’est fait mal tout seul. L’international marocain avait été évacué sur civière et remplacé par Casimir Rodrigue Ninga. Le club Anjou s’était incliné lourdement devant le Paris SG (0-3) au stade Raymond Kopa.

Angers SCO : Un gros coup dur pour Baticle

L’absence de Sofiane Boufal pour les quatre derniers matchs capitaux de la saison est un gros coup dur pour l’entraineur Gérald Baticle, car le polyvalent ailier est l’un des joueurs décisifs des Angevins. Il a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 29 matchs disputés en championnat cette saison. Il faut dire qu'Angers SCO est certes 14e de Ligue 1, mais n’est pas totalement assuré du maintien dans l’élite. L'équipe de Baticle doit gagner au moins un match ou prendre 3 points, afin de ne pas se faire doubler par les autres clubs qui luttent pour éviter la relégation en Ligue 2. Le SCO va affronter l’AS Monaco (1er mai), Bordeaux (8 mai), le FC Metz (14 mai) et le Montpellier HSC (21 mai) pour boucler la saison.