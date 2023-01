Stade Rennais Mercato : Le SRFC devrait signer un attaquant cet hiver

Publié par Thomas le 12 janvier 2023 à 17:37

Toujours secoué par la blessure de son serial buteur Martin Terrier, le Stade Rennais devrait bien recruter cet hiver pour remplacer son attaquant.

Décidemment, le SRFC n’y arrive jamais en début d’année. Si la saison dernière, la reprise hivernale avait été marquée par de nombreux forfaits liés au Covid-19, en 2023, l’équipe de Bruno Genesio n’est pas épargnée par les blessures. En tête de liste de ces absences importantes, celle de l’attaquant star Martin Terrier, qui a tiré un trait définitif sur sa saison 2022/2023 avec le Stade Rennais.

Le meilleur buteur breton crée logiquement quelques maux de tête à sa direction qui ne sait comment pallier une telle absence pour le reste de l’exercice en cours. Si une solution interne était un temps étudiée par le staff rennais, cette idée est vite tombée à l’eau, notamment après le match cauchemar vécu par le SRFC contre Clermont mercredi soir. Bruno Genesio l’avait pourtant dit, il se laisserait le temps de la réflexion jusqu’au choc contre le PSG, le 15 janvier, pour décider ou non d’un recrutement au poste d’ailier gauche. Mais face aux récentes performances de Jérémy Doku, annoncé comme son remplaçant numéro 1, le Stade Rennais n’a plus le choix, il faudra signer un joueur offensif cet hiver, et vite.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC n’a plus le choix pour son attaque

Si son entrée en lice contre Bordeaux en Coupe de France laissait présager de belles choses, l’attaquant belge, Jérémy Doku, est vite retombé dans ses travers hier soir contre Clermont. Remplacé par Désiré Doué, il a finalement montré qu’il n’avait pas encore les épaules pour assurer un rôle de titulaire dans l’équipe de Bruno Genesio. Ainsi, comme le confirme Ouest-France ce jeudi, les contre-performances rennaises devraient pousser Florian Maurice et son staff à recruter lors du mercato hivernal.

Si le dossier Sofiane Boufal fait parler, aucune piste concrète n’est à l’ordre du jour. Ce qui est sûr, c’est que les actionnaires du club ne lésineront pas pour dépenser sur le mercato, tant le besoin se fait urgent au Stade Rennais. Pour rappel, avant sa blessure, Martin Terrier était à 9 buts et 4 passes décisives en 16 rencontres de championnat.