Stade Rennais Mercato : Genesio confirme les pistes évoquées en attaque

Publié par Thomas le 19 janvier 2023 à 15:55

En conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a confirmé les pistes évoquées ces derniers jours au SRFC.

Tout s’accélère du côté du Stade Rennais, qui devrait prochainement enregistrer la signature d’un avant-centre. Avec la blessure d’Arnaud Kalimuendo, qui s’ajoute à celle de Martin Terrier, le SRFC a acté en interne le recrutement d’un élément offensif disposant d’un profil d'avant-centre. Peu de temps après la blessure de l’ancien joueur du PSG, de nombreuses rumeurs ont vu le jour concernant l'intérêt prononcé du club breton pour des joueurs comme Karl Toko-Ekambi (OL), Sofiane Boufal (Angers SCO) ou encore Arnaut Danjuma (Villarreal).

Présent en conférence de presse ce jeudi pour préparer le choc de Coupe de France contre l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio a confirmé, une nouvelle fois, la venue prochaine d’un buteur, laissant entendre au passage qu’il pourrait s’agir de l’une des pistes évoquées ces derniers temps. "Il y a des joueurs qui ont le profil, mais je n’ai pas de noms à confirmer, vous les avez de toutes façon", a-t-il glissé aux journalistes présents ce jeudi.

Stade Rennais Mercato : Des dossiers en attaque qui pourraient rapidement évoluer

Toujours attentif au marché de l'OL, le board du Stade Rennais semble avoir érigé Karl Toko-Ekambi comme priorité hivernale, lui qui semble sur le départ chez les Gones. Un prêt de six mois est souhaité par Florian Maurice, ce qui pourrait toutefois compliquer l’opération. Pour ce qui est du Néerlandais Arnaut Danjuma, révélation de la saison dernière à Villarreal, la tâche s’annonce difficile avec une concurrence rude de la part de grands clubs européens. Comme évoqué précédemment, l’actionnaire du Stade Rennais souhaite avant tout répondre aux besoins de l’équipe bretonne et se dit prêt à mettre la main au portefeuille ces prochains jours.

En attendant, Bruno Genesio devrait s’appuyer sur ses jeunes talents pour venir combler ces deux blessures de poids. On pense notamment à Kamaldeen Sulemana, dont le début de saison laisse à désirer mais qui pourrait obtenir plus de temps de jeu lors des prochaines rencontres. "Il y a beaucoup de concurrence. Il aura sa chance et il devra la saisir. Il doit répondre aux exigences du haut niveau mais ça reste un très jeune joueur donc faut leur laisser du temps", évoquait cet après-midi le coach du Stade Rennais au sujet de son international ghanéen.