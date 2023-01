Angers SCO : Après son éviction, Gérald Baticle attaque le SCO

Publié par Enzo Vidy le 19 janvier 2023 à 11:55

Officiellement licencié le 22 décembre dernier, Gérald Baticle est sorti du silence, et va attaquer Angers SCO en justice.

L'histoire entre Gérald Baticle et Angers SCO est loin d'être terminée. D'abord mis à pied le 23 novembre dernier à la suite d'une série de mauvais résultats et d'une triste 20e place toujours d'actualité, Gérald Baticle a ensuite été officiellement licencié pour "fautes graves" le 22 décembre, après un entretien avec le président d'Angers SCO, Saïd Chabane. Mais ces dernières heures, les choses ont pris une autre tournure, et l'affaire pourrait prendre des proportions bien plus importantes.

En effet, l'ancien entraîneur angevin a pris la parole ces dernières heures dans les colonnes de L'Équipe, et a fait d'étonnantes révélations. "Je suis licencié pour faute grave. Autant je conçois qu’un entraîneur en difficulté au niveau des résultats puisse être démis de ses fonctions, autant je conteste vigoureusement les fautes qui me sont reprochées. Les griefs sont faux et fallacieux, et cela m’indigne d’être accusé de la sorte." Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et Angers SCO pourrait se retrouver dans la tourmente dans les prochains jours.

Angers SCO : Gérald Baticle va attaquer le SCO en justice

Gérald Baticle ne digère pas les accusations qui lui sont reprochées par Angers SCO, et l'ancien entraîneur de 53 ans a d'ores et déjà pris une décision radicale pour la suite des évènements comme il l'a expliqué à L'Équipe. "C’est attaquer l’homme pour servir une procédure juridique. Cela va à l’encontre de mes valeurs et cela m’a touché. Il y a cinq pages de griefs. Je les conteste avec une grande fermeté. Mon avocat va saisir le conseil de prud’hommes."

C'est donc devant la justice que cette affaire risque de se terminer entre les deux parties, et Angers SCO, déjà en grande difficulté sur le plan sportif, se serait certainement bien passé de cette histoire avec son ancien entraîneur.