Angers SCO : Les statistiques alarmantes de l’équipe de Baticle

Publié par ALEXIS le 08 mars 2022 à 02:15

Angers SCO a enregistré une sixième défaite consécutive, dimanche, face au Stade Rennais (2-0). Une première selon les statistiques de l'Opta.

Angers SCO : 6 défaites consécutives et une chute vers la zone rouge

En s'inclinant face au SRFC, dimanche (0-2), Angers SCO a concédé une sixième défaite de rang en Ligue 1. L’équipe de Gérald Baticle a encaissé 12 buts et a inscrit 3 buts lors des 6 derniers matches de championnat. À l’issue de la 27e journée, les Angevins sont 14es avec 29 points, au classement général. Soit seulement cinq points d’avance sur le barragiste, le FC Lorient. Un chiffre alarmant sur le SCO, a été lâché par l’entreprise de statistiques sportives, l'Opta. Selon l'organisme, c’est la première fois que le club d’Anjou perd six matches d’affilés en Ligue 1 depuis son retour en 2015.

De plus, Angers SCO a pour l'instant remporté un seul match en 2022. Les joueurs de Gérald Baticle ont enregistré 8 défaites, un nul et une victoire depuis le 12 décembre 2021. Soit seulement 4 points pris en Ligue 1, sur 30 possible, lors des 10 dernières journées. Sans oublier l’élimination par l’ESA Linas-Montlhery (club de National 3) en 32e de finale de Coupe de France (2-0).

Baticle revient sur la défaite face au Stade Rennais

Le coach du club de Maine-et-Loire s'est justement inquiété de la situation actuelle de son équipe, après des explications sur la défaite face au SRFC. « C’est un gros Rennes. Ils étaient capables de nous aspirer dans des zones pour aller dans l’autre. Ils avaient un certain ascendant psychologique (en première mi-temps). Il y a un adversaire en grande confiance, posant des problèmes à toutes les équipes qu’il rencontre », a-t-il confié en conférence de presse d'après-match.

« Bien sûr que ça pèse, ces six défaites. C'est un énorme creux ! […] Des inquiétudes ? Je suis toujours préoccupé par nos progrès à réaliser. On est concentré et mobilisé à 200% pour trouver les bons principes, les bons schémas de jeu. Le match qui arrive, face à Reims, est important pour sortir de cette série difficile », a déclaré Gérald Baticle.

Des gros calibres attendent le SCO

Angers SCO a un calendrier très compliqué avec de gros calibres au programme lors des dernières journées. Les Angevins affronteront l’OL (9e), le LOSC (7e), le FC Nantes (6e), le PSG (1er) et l’AS Monaco (8e). Avant le match perdu au Roazhon Park, Saïd Chabane, le président du Sporting Club de l’Ouest, avait remobilisé ses joueurs et attirer leur attention sur leur chute libre vers la zone rouge de relégation. « Il a insisté sur l'importance du moment, sans panique ni pression superflue, replaçant la situation dans le contexte global de l'aventure du club en Ligue 1 », a raconté un membre du club, dans des propos confiés à L’Équipe.