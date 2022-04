OM Mercato : Énorme révélation sur le transfert de Steve Mandanda

Publié par Timothée Jean le 27 avril 2022 à 11:33

OM Mercato : Steve Mandanda aura passé une seule saison à Crystal Palace avant de retourner à Marseille. Une expérience décevante pour le Français.

OM Mercato : Mandanda n’avait pas l’intention de partir

En juillet 2016, alors qu’il était considéré comme l’un des meilleurs gardien de but d’Europe, Steve Mandanda a quitté l’Olympique de Marseille pour prendre la direction de la Premier League. Le portier tricolore s’est engagé gratuitement avec Crystal Palace dans l’espoir de passer un nouveau cap dans sa brillante carrière. Pourtant, ce choix n’était pas forcément le sien.

Comme le révèle José Anigo, ancien directeur sportif de l’ OM, Steve Mandanda n’avait pas forcément l’intention de quitter son club de cœur, l’Olympique de Marseille. Sauf que les dirigeants marseillais de l’époque ne l’entendaient pas de cette oreille. Ils souhaitaient impérativement réduire la masse salariale du club. Le gardien de but de 37 ans s’est donc résigné et a accepté l’offre financière de Crystal Palace. « Quand Steve est parti un an en Angleterre, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui ait eu vraiment envie de partir. Peut-être que ça arrangeait l'OM d'alléger la masse salariale », a indiqué l’ancien dirigeant marseillais lors d’une interview accordée à La Provence.

Steve Mandanda, un passage compliqué en Angleterre

Steve Mandanda a ainsi posé ses valises en Angleterre en juillet 2016. Mais son passage en Premier League a vite tourné au vinaigre. Freiné dans son élan par une grave blessure, le champion du monde en titre a rapidement perdu sa place de titulaire chez les Eagles. Une relégation brutale sur le banc de touche, difficile à supporter pour le natif de Kinshasa. Ce dernier a alors décidé de faire son retour au bercail. Alors, lorsque l’offre de l’ OM s’est présentée, il était hors de question pour lui de tergiverser. « Il est revenu à la maison », a ajouté José Anigo.

Aujourd’hui, Steve Mandanda est lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024. S’il fait face à une rude concurrence avec Pau Lopez dans les cages, le portier français est toujours disposé à aider son équipe à aller le plus loin possible. Il devrait être aligné, jeudi soir, face à Feyenoord en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence.