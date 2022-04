OL : Avant Marseille, des bonnes nouvelles tombent à Lyon !

Publié par Jules le 28 avril 2022 à 15:26

OL : Alors que les Lyonnais doivent faire un sans-faute pour espérer l'Europe en fin de saison, des bonnes nouvelles tombent enfin à Lyon.

OL : Trois cadres de retour à l'entraînement

Depuis quelques semaines, l'infirmerie de l'Olympique Lyonnais se remplit à vue d'œil. Alors que les Gones préparent d'ores et déjà leur mercato en cherchant notamment à signer quelques jeunes talents venus de l'étranger, Peter Bosz aura besoin de tous ses hommes pour bien finir la saison. C'est pourquoi le retour de trois joueurs importants de l'effectif est une excellente chose pour une fin de saison qui s'annonce assez tendue pour l' OL.

En effet, trois hommes forts de l' OL sont réapparus à l'entraînement en ce milieu de semaine. Parmi eux, Anthony Lopes, gardien titulaire du club et qui a beaucoup manqué, pourrait, selon les dernières informations, être titulaire dès dimanche lors de l'Olympico qui opposera l'Olympique Lyonnais à l'OM en Ligue 1. C'est également le cas de Tanguy Ndombélé, prêté par Tottenham à Lyon et qui devrait, sauf rechute du joueur, pouvoir disputer ce match très important ce week-end. Enfin, Léo Dubois était lui aussi présent à l'entraînement.

OL : Lyon n'est toujours pas au complet !

Si les deux premiers noms devraient être titulaires, dimanche, dans l'équipe de départ de Peter Bosz, ce n'est peut-être pas le cas de Léo Dubois. Assez critiqué cette saison, le latéral droit pourrait voir Malo Gusto lui piquer la vedette, lui qui affiche de belles performances et un potentiel intéressant. Il faudra donc regarder qui sera le titulaire dans le couloir droit de la défense de l' OL ce week-end au Vélodrome.

Malgré ces trois retours, de nombreux éléments restent néanmoins blessés à l' OL. Ainsi, Diomandé, Cherki et Caqueret seront tous les trois indisponibles pour l'Olympico, et Peter Bosz devra, à nouveau se creuser la tête, notamment pour remplacer Maxence Caqueret, qui est une des valeurs sûres de l'Olympique Lyonnais cette saison. Quoi qu'il en soit, le retour de trois joueurs cadres de l'équipe pourrait être précieux dans la course à l'Europe qui semble bien mal embarquée pour les Gones.