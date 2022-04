Flash : Le célèbre agent de joueurs Mino Raiola est mort !

Publié par Timothy le 28 avril 2022 à 14:26

C'est une information qui bouscule le monde du football. Le célèbre agent de joueurs, Mino Raiola, est décédé, annonce plusieurs médias italiens.

Décès de Mino Raiola, le plus influent agent de joueurs

Selon la presse italienne, Mino Raiola, connu pour être l'agent de nombreuses stars du football, comme Paul Pogba, Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic ou encore le portier du PSG, Gianluigi Donnarumma, est décédé ce jeudi à l'âge de 54 ans des suites d'une longue maladie.

L'information a d'abord été livrée par le journaliste Tancredi Palmeri, puis confirmée par Tuttosport. Mino Raiola avait été opéré en urgence à Milan au mois de janvier en raison d'une maladie pulmonaire, il avait ensuite été placé en soins intensifs. Ces dernières semaines, son état de santé s'était aggravé.

Le représentant de Pogba, Ibrahimovic, Haaland...

L'agent italien était devenu très influent dans les coulisses du football, en représentant de nombreuses stars du foot mondial. Il est aussi à l'origine de plusieurs gros transferts, à l'image de celui du milieu français, Paul Pogba, en 2016 vers Manchester United pour la coquette somme de 105 millions d'euros.

Connu pour ses sorties médiatiques et un fort tempéramment, Mino Raiola était surtout reconnu pour être un fin négociateur. Avant de devenir l'agent de joueurs que l'on connait, il avait grandi aux Pays-Bas et se prédestinait à une carrière de pizzaïolo. Ses débuts dans les affaires remontent à 1987, où il achète un restaurant McDonald's. En 1992, il gère le transfert de Bryan Roy à Foggia, et un an plus tard, il intervient en tant que médiateur dans le transfert de Dennis Bergkamp et Wim Jonk, passant de l'Ajax Amsterdam à l'Inter Milan.

Il devient ensuite officiellement agent de joueurs à la FIFA et met de côté toutes ses autres activités. Il crée sa société « Maguire Tax & Legal » à Amsterdam, puis la « Sportman », dont le siège se situe à Monaco.