FC Nantes Mercato : Kombouaré lâche des indices sur son avenir

29 avril 2022

FC Nantes Mercato : À un an de l’expiration de son contrat au FCN, Antoine Kombouaré a été invité à s’exprimer sur son futur.

FC Nantes Mercato : Rendez-vous pris pour Antoine Kombouaré

Antoine Kombouaré ne disposera plus que d’un an de contrat avec le FC Nantes au terme de la saison. Le technicien kanak a succédé à Raymond Domenech en cours de saison dernière. Il a notamment évité la descente du FCN en Ligue 2. Les Canaris ont écarté le Toulouse FC en barrages pour rester dans l’élite. Alors que la saison tire à sa fin, l’entraîneur de 58 ans a été interrogé sur son avenir. Un sujet loin de préoccuper l’entraîneur des Canaris à l’heure actuelle.

« Aujourd’hui, on a des matches très importants, avec des enjeux énormes, et c’est ce qui préoccupe. On se concentre sur notre travail. Je suis très heureux, surtout car le groupe réagit bien. On des résultats et une communion exceptionnelle avec les supporters. C’est une énorme satisfaction et l’entraîneur que je suis est un homme heureux », a-t-il indiqué à Ouest-France avant d’évoquer une éventuelle discussion en fin de saison.

Une nouvelle récompense en vue pour Kombouaré au FCN

L’entraîneur du FC Nantes annonce en effet des discussions avec sa direction au terme de la saison. « Vous savez, les contrats… Ce qui est très important, c’est de finir la saison. Et on se verra avec le président et on discutera de mon avenir, mais c’est aujourd’hui le cadet de mes soucis », a expliqué Antoine Kombouaré. Sa deuxième saison est de loin meilleure par rapport à la première. Bien que 10e au classement, le FCN peut toujours espérer décrocher une place européenne via le championnat. Il reste encore quatre journées pour remonter au classement.

De même, les Canaris peuvent rêver d’un titre cette saison en tant que finaliste de la Coupe de France. Autant de facteurs qui devraient déboucher à la prolongation de son contrat avec Nantes. Après le maintien, il avait déjà été conforté par sa direction l’été dernier.