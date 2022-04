OM Mercato : Le terrible aveu d'Amine Harit sur sa situation

Publié par Ange A. le 29 avril 2022 à 08:56

OM Mercato : Alors que son avenir fait débat à Marseille, Amine Harit est revenu sur ses difficultés avec le club phocéen.

OM Mercato : Les confidences d’Amine Harit sur son passage à vide

Après une première moitié de saison décevante, Amine Harit s’avère désormais précieux pour l’Olympique de Marseille en cette fin de saison. Le milieu offensif prêté par Schalke 04 compte deux buts et trois passes décisives sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Dans les colonnes du journal Le Parisien, le Marocain est revenu sur son passage à vide à l’ OM. Le milieu de 24 ans reconnaît avoir passé des moments difficiles lorsqu’il n’était pas aligné par Jorge Sampaoli. « On a eu une petite période de moins bien où je ne comprenais vraiment pas pourquoi je ne jouais pas, mais on gagnait la plupart des matchs. Donc au final, je me suis posé des questions. En vrai, tu ne sais pas où te mettre, tu as envie de crier, de te battre avec tout le monde, de faire la gueule, mais l’équipe gagne », a expliqué l’ancien Nantais.

Un avenir pour Harit à Marseille ?

Frustré par sa situation, Amine Harit a réussi à se relancer en cette deuxième moitié de saison. Il compte 4 buts et deux passes décisives depuis la reprise. Suffisant pour convaincre Jorge Sampaoli. Le coach de l’Olympique de Marseille avait d’ailleurs reconnu avoir fait une erreur en retardant l’éclosion de son renfort offensif. Le joueur passé par le FC Nantes est aujourd’hui l’un des joueurs sur lesquels l’Argentin s’appuie en cette fin de saison, reléguant Cengiz Ünder sur le banc.

Au vu de ses performances, l’avenir d’Amine Harit pourrait s’écrire à l’ OM la saison prochaine. Le milieu international marocain est ouvert à un transfert définitif à Marseille. Reste maintenant à Pablo Longoria de s’accorder avec Schalke, le club allemand n’ayant pas inclus d’option d’achat dans leur deal.