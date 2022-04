OM : Rongier fait une annonce importante après la défaite à Feyenoord

Publié par Timothée Jean le 29 avril 2022 à 11:56

Le milieu de terrain de l’ OM, Valentin Rongier, a préféré retenir le positif après la défaite de son équipe à Feyenoord (3-2) jeudi soir en Ligue Europa Conférence.

OM : La réponse de Valentin Rongier après la défaite à Feyenoord

Après avoir sorti le FC Bâle puis le PAOK Salonique, l’Olympique de Marseille a concédé sa première défaite dans la nouvelle compétition européenne. L’ OM s’est incliné jeudi soir à Feyenoord (3-2) en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence. Une défaite à l’extérieur qui place les hommes de Jorge Sampaoli dans une position inconfortable avant le match retour prévu la semaine prochaine au Vélodrome.

Pourtant, Valentin Rongier a préféré souligner le bon contenu proposé par son équipe à Rotterdam. Même si les Marseillais ont montré de grandes faiblesses défensives, le milieu de terrain estime que son équipe s’en sort plutôt bien avec un seul but de retard. « On s'en sort plutôt bien, il y a 3-2 et un match retour important. On est capables de se qualifier. On l'a vu en deuxième période. »

Valentin Rongier déterminé à prendre sa revanche

La qualification pour la finale de la Ligue Europa Conférence se décidera donc jeudi prochain au stade Vélodrome. Les Marseillais tenteront de rattraper leur retard devant leur public à domicile. Valentin Rongier explique que l’ OM a toutes ses chances pour prendre sa revanche sur Feyenoord et décrocher son ticket pour la finale de C4. « Le score final est un moindre mal, mais on n'est pas venus ici pour faire un résultat potable. On est venus pour gagner, je suis certain qu'on sera capables de le faire au match retour. Ce ne sera pas facile, car c'est une belle équipe qui met beaucoup d'intensité, mais on en est largement capables », a-t-il ajouté. Les Marseillais sont désormais tournés vers le match retour face à Feyenoord.