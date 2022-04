OGC Nice Mercato : Le Gym en pole pour une pépite de la Masia ?

Publié par Thomas G. le 29 avril 2022 à 16:56

OGC Nice Mercato : Les Aiglons seraient attentifs à la situation d'une pépite de la Masia. Le jeune défenseur espagnol est en fin de contrat avec le Barça.

OGC Nice Mercato : L'OGCN veut contrarier le Barça

L’OGC Nice a entrepris de rajeunir son effectif depuis le rachat du club par INEOS. L’objectif est de recruter des jeunes joueurs talentueux pour qu’ils expriment tout leur potentiel à Nice. Les Aiglons n’hésitent pas à faire des paris. Ce fut le cas lors du recrutement de Flavius Daniliuc. Le défenseur de 21 ans avait été arraché au Bayern en 2020. Il semblerait que le Gym veuille à nouveau appliquer cette stratégie.

Selon le journaliste Matteo Moretto, les Niçois seraient intéressés par Iker Cordoba. Le défenseur espagnol de 16 ans est en fin de contrat au Barça. Il est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de la Masia. Les dirigeants catalans cherchent à lui faire signer son premier contrat professionnel depuis des mois. Néanmoins, les Blaugranas se heurtent à la concurrence des plus grands clubs européens. En effet, le Bayern, le Borussia Dortmund, l'AC Milan et l'AS Roma sont intéressés par Iker Cordoba. Le défenseur central n’a pas encore pris sa décision. Cependant, les Aiglons auraient une longueur d’avance. Le Gym offrirait plus de garanties sur le temps de jeu à la pépite espagnol.

L'OGC Nice sera l'un des clubs à suivre cet été

L’OGC Nice est un club ambitieux, à terme, les propriétaires veulent disputer la Ligue des Champions. En cas d’échec cette saison, le groupe INEOS devraient augmenter les investissements pour parvenir à cet objectif la saison prochaine. Ainsi, les Niçois ont déjà commencé à préparer le mercato. Le Gym aurait ciblé plusieurs joueurs comme Mandela Keita ou encore Andrea Pinamonti.

Julien Fournier souhaite également garder une saison de plus Amine Gouiri et Khéphren Thuram. Les deux espoirs français sont très importants pour le projet niçois. Une qualification en Ligue des Champions permettrait au Gym de garder ses deux pépites une saison de plus.