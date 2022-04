OGC Nice Mercato : Galtier fonce sur une pépite du championnat belge

Publié par Thomas G. le 29 avril 2022 à 12:26

OGC Nice Mercato : Les Aiglons pourraient perdre Khéphren Thuram cet été. Pour le remplacer, ils auraient déniché son successeur en Belgique.

OGC Nice Mercato : Une offre pour une pépite belge

Depuis le rachat du club par le groupe INEOS, l’OGC Nice a pris l’habitude de se positionner sur les talents de demain. Les Niçois ont notamment acheté Kasper Dolberg, Amine Gouiri ou encore Khéphren Thuram. Cet été, ils ne devraient pas déroger à cette stratégie. Selon la presse belge, les Aiglons seraient intéressés par Mandela Keita. Le milieu défensif de 19 ans évolue à l’OH Louvain. Le Guinéen dispute sa première saison professionnelle et s’est déjà installé en tant que titulaire. Il a également attitré les convoitises des plus grands clubs belges grâce à ses prestations cette saison. Son club aurait fixé son prix de départ à 5 millions d’euros selon le site belge Voetbalkrant.

Il serait le successeur de Khéphren Thuram si l'espoir français venait à quitter la Côte d'Azur cet été. Cependant, les deux dossiers ne sont pas liés. En effet, Mandela Keita et Khéphren Thuram pourraient jouer ensemble à Nice la saison prochaine. Le club veut se renforcer au milieu de terrain. Cette semaine, le Gym a réactivé la piste Téji Savanier.

Le Gym est ambitieux pour la fin de saison

Les Niçois sont encore en course pour finir sur le podium. À la lutte avec le Stade Rennais et l’AS Monaco, ils peuvent encore croire à la Ligue des Champions. Ainsi, ils doivent remporter tous leurs matchs en commençant par ce week-end. Les Aiglons se déplacent à Bordeaux pour le compte de la 35e journée. Ce match sera également le dernier test avant la finale de la Coupe de France. Les Aiglons affrontent le FC Nantes le 7 mai au Stade de France. Après 25 ans d’attente, les Niçois ont l’occasion de remporter leur 4e Coupe de France.