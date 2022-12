FC Barcelone Mercato : Le Barça s'active pour un taulier de Liga

Publié par Thomas G. le 09 décembre 2022 à 10:02

Bien décidé à se renforcer défensivement, le FC Barcelone souhaiterait s'attacher les services d'un grand défenseur de Liga cet hiver.

La première partie de saison du FC Barcelone a été contrastée, avec une première place en Liga et une élimination prématurée en Ligue des Champions. La campagne européenne a permis de voir les failles de l’effectif de Xavi et les dirigeants du Barça souhaiteraient gommer ces défauts. Dans cette optique, le FC Barcelone pourrait recruter un nouveau défenseur droit cet hiver. Les performances d’Hector Bellerin n’ont pas convaincu les Blaugranas. L’international espagnol ne sera pas prolongé et le Barça pourrait le pousser vers la sortie cet hiver.

Dans le même temps, la quête d’un nouvel arrière droit continue, et les Blaugranas auraient réactivé une piste cette semaine. Selon les informations du journal AS, le Barça serait toujours très attentif à la situation du défenseur de Villarreal, Juan Foyth. L’international argentin est considéré comme l’un des meilleures latérales de Liga et sa solidité défensive plaît à Xavi. La signature de Juan Foyth permettrait à l’entraîneur espagnol de repositionner définitivement Ronald Araujo dans l’axe au côté de Jules Koundé. Le défenseur de 24 ans dispute actuellement sa première Coupe du monde avec l’Argentine et Juan Foyth souhaiterait passer un cap après la compétition. L’international argentin pourrait quitter Villarreal lors du mercato hivernal pour rejoindre un grand club.

FC Barcelone Mercato : le Barça a de la concurrence pour Juan Foyth

À l’heure actuelle, les Blaugranas ont les mains liés, ils ne peuvent pas recruter sous peine d’être sanctionnés par la Liga. Le FC Barcelone va devoir rapidement trouver une solution pour recruter Juan Foyth. En parallèle, Villarreal ne souhaite pas vendre Juan Foyth, le Barça devra donc lever sa clause libératoire de 42 millions d’euros pour le recruter. Le dossier pourrait prendre une nouvelle tournure dans les prochains jours, selon AS, Manchester United est également intéressé par le défenseur de Villarreal. Les Mancuniens pourraient décider de lever la clause libératoire de Juan Foyth après la Coupe du monde pour doubler le FC Barcelone.