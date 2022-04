OL Mercato : Man United sur un joyau de Lyon pour l'après Pogba !

Publié par Thomas le 29 avril 2022 à 22:26

OL Mercato : Annoncé sur le départ de Manchester United, Paul Pogba pourrait être remplacé par un crack de l'Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Pour l’après Pogba, Manchester pense à Maxence Caqueret

À un an de la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain Maxence Caqueret crée des maux de tête à ses dirigeants, qui craignent un départ de leur plus grande promesse au club. Toujours dans l’attente d’une prolongation chez les Gones, l’international espoir est lorgné par un grand nombre de cadors européens tous prêts à le couvrir d’or. Après l'AC Milan, qui reste en contact permanent avec l’entourage du joueur, Maxence Caqueret aurait été approché par une autre écurie et pas des moindres.

D’après l'insider Diego Martel, Manchester United aurait fait du Lyonnais de 22 ans une option de choix pour remplacer Paul Pogba au milieu de terrain. L’international français, en fin de contrat en juin chez les Red Devils, a récemment vu son entraîneur, Ralf Rangnick, annoncé son départ cet été. « En l'état actuel des choses, Pogba ne renouvellera pas son contrat. Il est fort probable qu'il ne soit plus là la saison prochaine », a annoncé le technicien allemand. Face à ce départ important, les dirigeants mancuniens auraient ainsi jeté leur dévolu sur Caqueret, qui représenterait un pari d’avenir.

L’espoir d’une prolongation toujours de mise

Malgré les intérêts venus de l’étranger, l’ OL continue de garder espoir sur l’extension de contrat de son jeune talent. Si les deux parties peinent encore à s’accorder financièrement, le joueur aurait communiqué à son entourage sa volonté de poursuivre dans son club formateur. Désireux de placer le Bleuet au centre de son futur projet sportif, l’Olympique Lyonnais devrait ainsi faire quelques concessions financières pour convaincre son milieu. D’après L’Équipe, Maxence Caqueret serait proche d’une prolongation à Lyon même si l’offre importante de l’AC Milan fait toujours miroiter le dossier. Pour rappel, le club rhodanien a récemment fait une proposition de 300 000 euros mensuels à son joueur, soit trois fois plus que son salaire actuel.