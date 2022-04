FC Nantes : Deux grandes nouvelles pour Kombouaré contre Lens

Publié par Ange A. le 30 avril 2022 à 01:56

FC Nantes : Antoine Kombouaré a dévoilé son groupe pour le déplacement du FCN à Lens ce samedi. Deux cadres signent leur retour.

FC Nantes : Deux cadres de retour contre le RC Lens

Après son carton contre les Girondins de Bordeaux, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du RC Lens ce samedi. Actuels 7es au classement, les Sang et Or sont des rivaux directs dans la course à l’Europe. Les Canaris (10es) accusent quatre points de retard sur le Racing avant leur confrontation comptant pour la 35e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour cette rencontre, Antoine Kombouaré enregistre deux renforts. Absents lors du succès contre le FCGB, Pedro Chirivella, tout juste prolongé, et Nicolas Pallois effectuent leur retour dans le groupe du FCN. Le milieu espagnol s’est remis d’une gêne aux adducteurs contractée lors du nul contre Angers lors de la 32e journée. Comme eux, Marcus Coco est éligible pour la rencontre contre Lens après avoir purgé son match de suspension.

Trois grosses absences pour le FCN à Bollaert

Alors que Chirivella et Pallois sont de retour, le FC Nantes devra composer avec des absents de taille à Bollaert-Delelis. Antoine Kombouaré sera privé de trois éléments contre le RC Lens. Co-meilleur buteur de Nantes cette saison, Ludovic Blas est suspendu pour le déplacement à Lens. Idem Andrei Girotto et Fabio également suspendu. Ils devraient donc signer leur retour lors de la prochaine sortie des Canaris. Ce sera le 7 mai prochain au Stade de France face à l’OGC Nice. Les deux équipes d’affrontent en finale de la Coupe de France. Cette rencontre contre le RCL fait donc de dernière répétition pour Kombouaré et ses troupes avant leur déplacement à Saint-Denis.

Le groupe de Nantes contre le RC Lens

Lafont, Descamps - Appiah, Corchia, Pallois, Sylla, Voisine - Coco, Chirivella, Cyprien, Doucet, Merlin, Moutoussamy, Pereira de Sa - Augustin, Bukari, Coulibaly, Kolo Muani, Simon.