Stade Rennais Mercato : Lovro Majer répond lui-même au Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2022 à 20:10

Stade Rennais Mercato : Maître à jouer du SRFC, Lovro Majer est déjà annoncé dans le viseur du Real Madrid. Le milieu rennais a commenté cette grosse rumeur.

Lovro Majer successeur de Luka Modric au Real Madrid ?

Même si Luka Modric va bientôt signer une nouvelle prolongation jusqu’en juin 2023, le Real Madrid est conscient qu’à 36 ans révolus, son maître à jouer croate tend désormais vers la retraite. Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes seraient ainsi à la recherche d’un milieu prometteur capable d’assurer la relève au même poste. Et selon plusieurs sources concordantes, les Merengues auraient déniché l’oiseau rare du côté de la Ligue 1.

En effet, après Eduardo Camavinga l’été dernier, le Real Madrid aurait des vues sur un milieu de terrain évoluant au Stade Rennais. Selon les informations de Todofichajes, le tout nouveau champion d’Espagne surveillerait avec beaucoup d’attention les prestations de Lovro Majer. International croate de 24 ans, le compatriote de Luka Modric possède toutes les caractéristiques pour lui succéder à Madrid, aux yeux des décideurs de la Maison-Blanche.

Arrivé l'été dernier en provenance du Dinamo Zagreb pour 12 millions d'euros, le natif de Zagreb pourrait donc ne pas faire long feu sous les couleurs du Stade Rennais, d’autres cadors européens comme l’Inter Milan, Tottenham, le Bayern Munich et Manchester United étant également intéressés. Cependant, le protégé de Bruno Genesio ne semble pas particulièrement pressé de quitter la Bretagne.

Stade Rennais Mercato : Lovro Majer n’est pas pressé de quitter le SRFC

Devenu incontournable lorsque son entraîneur Bruno Genesio lui a donné sa chance, Lovro Majer réalise une première saison éblouissante avec le Stade Rennais. En seulement quelques mois, l’ancien milieu de terrain offensif du Dinamo Zagreb est devenu le dépositaire du système de jeu de Bruno Genesio. Des performances qui ont été observées au-delà des frontières du championnat français, notamment à Madrid où le Real rêve d’en faire le digne successeur de Luka Modric. En conférence de presse avant le match contre l’AS Saint-Étienne, Lovro Majer a toutefois confié qu'il ne comptait pas quitter le SRFC dans les prochains mois.

« C’est toujours bien à entendre, mais je suis focalisé sur Rennes, je suis heureux ici. On verra ce qu’il se passera, mais pour le moment je suis très heureux ici et je ne pense pas à rejoindre un autre club », a déclaré le numéro 21 du club rennais. Pour rappel, Majer est lié à Rennes jusqu’en juin 2026 et le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur actuelle à 18 millions d’euros.