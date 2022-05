OL : La recette de la victoire de Lyon au Vélodrome selon Bosz

Publié par Ange A. le 02 mai 2022 à 01:45

OL : L’Olympique Lyonnais a dominé l’Olympique de Marseille dimanche au Vélodrome (0-3). Peter Bosz s’est livré sur le carton de Lyon.

OL : Lyon cartonne Marseille au Vélodrome

Après son large succès contre Montpellier, l’Olympique Lyonnais a remis ça ce dimanche sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. L’ OL a étrillé l’OM (0-3) à l’Orange Vélodrome en clôture de la 35e journée de Ligue 1 Uber Eats. Castello Lukeba (55e) a ouvert le score pour les Gones après une bourde de Pau Lopez. Moussa Dembélé (76e) a inscrit le but du break avant que Karl Toko Ekambi (88e) ne clôture le festival offensif lyonnais. Après ce succès, Lyon monte à la 7e place du classement et conserve ses chances de finir européen. Un objectif réitéré par Peter Bosz. Le club rhodanien n’accuse que trois unités de retard sur Nice (5e). « Oui, c’est toujours possible comme je le disais avant le match », a confié le technicien néerlandais cité par L’Équipe.

Le secret de la victoire de Lyon révélé par Peter Bosz

Au sortir de ce nouveau succès, Peter Bosz a dévoilé sa recette pour venir à bout l’Olympique de Marseille, dauphin du PSG. « La première mi-temps n’a pas été spectaculaire pour le public, on a perdu trop de ballons faciles, on a mal disputé les contres et mais en seconde mi-temps, on a très bien joué. On était compacts, on a joué des ballons longs derrière leur défense comme Feyenoord jeudi et on l’a très bien fait », a révélé le coach de l’Olympique Lyonnais.

Après ce carton, l’ OL espère enchaîner sur la pelouse du FC Metz, la lanterne rouge du championnat. « On est contents d’avoir gagné aujourd’hui [dimanche] mais dans le vestiaire, je l’ai dit aux joueurs, c’est Metz car il faut gagner les trois derniers matches », a-t-il prévenu.