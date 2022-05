PSG Mercato : Succession Pochettino, surprise de taille actée ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 mai 2022 à 02:55

PSG Mercato : Alors que Mauricio Pochettino devrait s’en aller cet été, le Paris SG pourrait créer une énorme surprise avec le choix de son futur coach.

PSG Mercato : Qui pour succéder à Mauricio Pochettino ?

Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne devrait pas aller au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu’au 30 juin 2023. Régulièrement critiqué pour ses choix tactiques, le technicien argentin devrait ainsi céder sa place à un autre coach à l’issue de la saison. Pour sa succession, Sky Italia révèle que trois noms circuleraient désormais dans les couloirs de la Factory pour prendre en main l’équipe première des Rouge et Bleu.

« Ce pourrait être Conte, Joachim Löw ou Thiago Motta. Ils ont toujours Motta en tête lorsqu'ils cherchent un nouvel entraîneur. Il a commencé à entraîner dans leur académie et il est l'un des fils du PSG », explique un journaliste de la chaîne italienne. Toujours selon la même source, même si Zinedine Zidane demeure le grand rêve du Qatar pour le poste, l’idée de confier les rênes de l’équipe à un ancien joueur comme Thiago Motta ne déplairait pas forcément en interne. Et aux dernières heures, la porte menant à l’ancien maître à jouer des Rouge et Bleu serait en train de s’ouvrir grandement devant la direction du club.

PSG Mercato : Thiago Motta sur le départ à La Spezia pour Paris ?

Ce dimanche, Sky Sport précise que si Leonardo avait vraisemblablement déjà contacté Antonio Conte avant qu’il ne s’engage finalement avec Totthenam cet hiver, le Paris Saint-Germain n’aurait pas encore pris langue véritablement avec Joachim Löw et Thiago Motta. Toutefois, l’option Motta pourrait prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines.

En effet, le journaliste italien Gianluca Di Marzio annonce cet après-midi que le coach de 39 ans devrait quitter le banc de La Spezia à la fin de cette saison. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Thiago Motta voudrait découvrir une nouvelle expérience et devrait donc céder sa place à Andrea Pirlo à la tête de l’équipe de l’actuel 16e de Serie A.

Reste maintenant à savoir si Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar voudront lui confier les rênes de l’équipe première du Paris SG.