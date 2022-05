OM Mercato : Sampaoli, une décision déjà prise pour son avenir !

Publié par Timothée Jean le 03 mai 2022 à 11:26

OM Mercato : C’est une excellente nouvelle pour Jorge Sampaoli. La direction marseillaise compte prolonger son contrat expirant en juin 2023.

OM Mercato : Vers une prolongation méritée pour Sampaoli

Le 8 mars 2021, la direction de l’Olympique de Marseille décidait de confier les rênes de son équipe première à Jorge Sampaoli, en lieu et place d’André Villas-Boas. Plus d’une année après sa nomination au poste d’entraîneur, les dirigeants marseillais doivent se frotter les mains d'avoir misé sur l'Argentin. Avec lui à sa tête, l’ OM est redevenu une équipe séduisante et a retrouvé un regain de forme cette saison.

Deuxième de Ligue 1 à trois journées de la fin de la saison, l’ OM peut décrocher sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions dans quelques semaines. Dimitri Payet et ses coéquipiers sont également engagés en Coupe d’Europe, du moins ils sont en demi-finale de la Ligue Europa Conférence, où ils affronteront Feyenoord jeudi soir. C'est donc tout naturellement que les dirigeants de l’ OM comptent récompenser leur entraîneur en lui offrant un nouveau contrat. L’Équipe révèle que le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est satisfait du travail accompli par Jorge Sampaoli et a entrepris des démarches depuis le mois de février dernier pour prolonger son contrat expirant en juin 2023. La durée de son futur contrat à l’ OM n’a cependant pas été précisée.

De la stabilité à l’Olympique de Marseille

La future prolongation de Jorge Sampaoli est de plus synonyme de stabilité pour l’Olympique de Marseille. Après de nombreux passages à vide, sur le terrain ou sur le banc de touche, les Marseillais entament une nouvelle phase avec une vision à long terme. La direction phocéenne « ne souhaite pas une prochaine saison polluée par d'interminables spéculations sur la fin de contrat du coach », explique la source. Quelle que soit l’issue de la saison en cours, Jorge Sampaoli ne sera donc pas sacrifié par sa direction. L’entraîneur argentin, réputé pour son tempérament de feu, devrait s’inscrire dans la durée à Marseille avec une belle revalorisation salariale à la clé.