OM : Dimitri Payet dévoile son plan pour battre Feyenoord

Homme fort de l’ OM cette saison, Dimitri Payet s’est exprimé sur le choc contre Feyenoord en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence.

Dimitri Payet réalise l’une de ses meilleures saisons à l’Olympique de Marseille. À 35 ans, le milieu offensif tricolore enchaîne les bonnes prestations sous le maillot phocéen, comptabilisant 16 buts et 13 passes décisives en 43 apparitions, toutes compétitions confondues. Il est incontestablement le leader offensif de l’ OM cette saison et sera sans doute l’homme à surveiller de près, jeudi soir, lors du choc contre Feyenoord en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence.

Dimitri Payet s’attend donc à une rencontre difficile face aux Néerlandais. Lui et ses coéquipiers se préparent surtout à évoluer dans une ambiance bouillonnante du stade de Kuip. Ce sont au total 65 000 personnes qui sont attendues pour ce choc européen. L’ OM a déjà connu ce genre d’ambiance. « Je pense qu'on a eu un bon entraînement avec ce déplacement en Grèce (face au PAOK Salonique, ndlr), avec un public très, très chaud. Donc on s'attend bien évidemment à un match très difficile, chez eux, qu'ils voudront gagner », a indiqué Dimitri Payet lors d’une interview accordée au site officiel de l’UEFA.

Dimitri Payet sait comment battre Feyenoord

L’Olympique de Marseille, qui réussit jusqu’ici un sans-faute en Ligue Europa Conférence avec six victoires consécutives, devra faire fi de cette ferveur néerlandaise. Dimitri Payet a d'ailleurs une idée précise pour venir à bout de cette équipe néerlandaise. Le club phocéen devra faire preuve d'abnégation et de régularité à Rotterdam. « À nous de prendre ce match comme on a pris les autres, avec l'idée de mettre notre jeu en place et d'essayer de les mettre en difficulté le plus possible », a ajouté le capitaine de l’ OM.

Reste à savoir si cette stratégie sera suffisante pour battre Feyenoord. Les Marseillais sont déterminés pour se qualifier la finale de la Ligue Europa Conférence. Ils pourraient être « à jamais les premiers » à remporter cette nouvelle compétition européenne.