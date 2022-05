PSG Mercato : Le Paris SG a identifié son futur entraîneur !

Publié par JEAN-LUC D le 03 mai 2022 à 15:56

PSG Mercato : Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino va quitter le Paris SG. Pour le remplacer, Leonardo viserait du très lourd.

PSG Mercato : Pochettino n’a aucune chance de continuer avec Paris

Ce mardi, le journaliste Fabrizio Romano assure que l’avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain est désormais clair. Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, le technicien argentin va faire ses valises à l’issue de la saison. Dans son podcast hebdomadaire, Here We Go, le spécialiste mercato italien précise même que l’ancien manager de Tottenham n’a aucune chance de continuer avec le club de la capitale la saison prochaine.

Pour sa succession, le nom d’Antonio Conte a récemment été évoqué dans les médias. Mais selon Fabrizio Romano, Tottenham ne voudrait pas se séparer de son entraîneur cet été. Pour le retenir, les dirigeants du club londonien auraient prévu un important recrutement afin de renforcer son groupe pour la saison prochaine. À la recherche d’un nouveau coach, le PSG aurait désormais un autre favori pour le poste.

PSG Mercato : Joachim Low, futur coach du Paris SG ?

À un an de la fin de son contrat, Mauricio Pochettino aurait très peu de chance de poursuivre l’aventure sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. D’autant que Gianluca Di Marzio indique que tout porte à croire que Joachim Low pourrait être le prochain entraîneur des Rouge et Bleu. Libre de tout contrat depuis la fin de son histoire avec la Mannschaft en juillet 2021, le technicien allemand de 62 ans pourrait débarquer au PSG cet été.

Toujours selon le spécialiste mercato de Sky Italia, des proches de l’émir du Qatar, propriétaire du club parisien, auraient déjà sondé l’entourage de Joachim Low, même si les deux parties n’ont pas encore entamé de discussions. Une tendance confirmée par le journaliste Marc Mechenoua, qui révèle que l’ancien sélectionneur de l’Allemagne tient à ce jour la corde pour la succession de Mauricio Pochettino.