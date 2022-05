Man United Mercato : Cristiano Ronaldo en passe de rester !

Publié par Dylan le 03 mai 2022 à 20:26

Man United Mercato : Après la victoire obtenue face à Brentford (3-0), Ralf Rangnick a affirmé à la presse britannique que CristianoRonaldo ne partirait pas cet été.

Man United Mercato : Cristiano Ronaldo va rester selon Rangnick

Et si Ralf Rangnick avait fini par lâcher une bombe ? L'entraîneur intérimaire de Manchester United, qui va laisser sa place à Erik ten Hag d'ici la fin de la saison, a affirmé à plusieurs médias britanniques que l'attaquant portugais ne fera pas ses valises cet été. « Il a encore un an de contrat et pour autant que je sache, il sera toujours ici la saison prochaine », a déclaré Ralf Rangnick, à la sortie de la victoire de Manchester United face à Brentford à Old Trafford (3-0), lundi.

Pourtant, un grand nombre d'observateurs estimait que l'attaquant portugais ne ferait pas partie du plan de jeu d'Erik ten Hag, le nouvel entraîneur des Red Devils, adepte d'un pressing haut et intense. À tel point que son départ était sérieusement envisagé, alors que le contrat du Portugais le liait jusqu'en juin 2023 avec Manchester United.

Une saison plus qu'honorable

Pourtant, les performances de Cristiano Ronaldo avec le club mancunien sont toujours louables. S'il n'est pas parvenu à empêcher l'élimination des siens en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid, Ronaldo est encore très efficace devant le but. Avec 24 réalisations et 3 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues, l'attaquant portugais réalise tout simplement un record à 37 ans : aucun joueur n'avait marqué autant de buts à son âge sur les 30 dernières années.

Après un début de saison difficile, qui a logiquement entraîné de nombreuses rumeurs quant à son avenir à Manchester United, CR7 est à nouveau en pleine forme avec 6 buts inscrits lors des 4 derniers matchs des Red Devils en Premier League. Si la Ligue des Champions semble impossible à atteindre en fin de saison, 6e avec 5 points de retard sur le 4e Arsenal, avec 2 matchs en plus, nul doute qu'Erik ten Hag va réfléchir à deux fois avant de prendre une décision pour Cristiano Ronaldo.