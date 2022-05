Man United Mercato : Un départ important d'un milieu de Manchester

Publié par Jules le 03 mai 2022 à 11:54

Man United Mercato : Avec l'arrivée d'Erik ten Hag, Manchester veut tout changer, et cela passe par de nombreux départs cet été.

Man United Mercato : Un départ important au milieu de terrain

Les choses risquent de pas mal bouger cet été du côté de Man United cet été. En effet, la liste des Mancuniens sur le départ se rallonge de jour en jour. Si Anthony Martial risque de quitter le Nord de l'Angleterre dans les prochaines semaines, d'autres joueurs devraient suivre. En fin de contrat, le prochain mancunien à partir pourrait bien être Jesse Lingard, qui est loin d'être un titulaire indiscutable en Premier League cette saison.

Avec seulement 16 apparitions, dont seulement deux titularisations en championnat, Jesse Lingard ne devrait pas être conservé par Man United, alors que son contrat expire en juin prochain. Un départ libre dans les prochains mois semble donc l'option la plus plausible, alors que les Red Devils veulent construire un tout nouveau projet avec Erik ten Hag. Malgré son faible temps de jeu, le joueur de 29 ans conserve une belle cote sur le marché des transferts.

Man United Mercato : Deux clubs italiens à la lutte pour Lingard

Comme l'annonce ESPN, les courtisans mettraient les bouchées doubles pour tenter de signer le milieu offensif de Man United. Ainsi, le média américain annonce que plusieurs clubs seraient à la lutte pour tenter de faire venir le joueur gratuitement à l'issue de la saison. Parmi les écuries intéressées, deux auraient manifesté un véritable intérêt pour le joueur. Il s'agit de la Juventus et de l'AC Milan, tous deux séduits par le milieu des Red Devils.

Les deux clubs italiens sont d'ores et déjà qualifiés pour le Ligue des Champions et cherchent donc à se renforcer pour la saison prochaine. Ainsi, l'opportunité de signer l'international anglais (32 sélections) pourrait s'avérer très intéressante pour les deux formations. À voir si le joueur formé à Man United sera intéressé par un transfert de l'autre côté des Alpes, dans un pays et un championnat qu'il ne connaît pas.