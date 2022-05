OM Mercato : Le successeur de Dimitri Payet est déjà à Marseille

Publié par Timothée Jean le 03 mai 2022 à 23:26

OM Mercato : Du haut de ses 35 ans, Dimitri Payet se rapproche de la fin de sa carrière. Marseille a déjà une idée pour le remplacer.

OM Mercato : Amine Harit pour succéder à Dimitri Payet

Il est l’un des symboles de l’Olympique de Marseille. Âgé de 35 ans, Dimitri Payet a retrouvé une seconde jeunesse à l’OM où il enchaîne les prestations remarquables. Auteur de 16 buts et 13 passes décisives en 45 apparitions, l’international tricolore réalise l’une de ses meilleures saisons sous le maillot de l’ OM. Depuis l’entame de l’exercice en cours, le Réunionnais porte l’Olympique de Marseille sur ses épaules, avec une efficacité redoutable.

Toutefois, Dimitri Payet, même s’il refuse pour le moment d’y penser, se rapproche inéluctablement vers la fin de son contrat en juin 2024. La direction de l’ OM, qui se projette vers l’avenir, devra donc penser à anticiper son départ. D’ailleurs, le club phocéen a déjà une idée précise pour le remplacer. Prêté par Schalke 04, Amine Harit s’est dit prêt à assurer la relève, même s’il sait que la tâche sera très compliquée. « Bien sûr que je m'en sens capable. Après, Dim' n'est pas encore fatigué. Le vieux ne veut pas raccrocher les crampons (rires) », a-t-il déclaré dans une interview accordée au Dauphiné Libéré.

Amine Harit, un avenir incertain à Marseille

Mais avant de succéder au capitaine marseillais, Amine Harit souhaite poursuivre sa progression à Marseille et formuler un duo redoutable avec Payet. « Avant d'être son successeur, on peut faire de grandes choses ensemble. On est complémentaires, on voit le même football avec des qualités différentes, mais qui s'assemblent. On peut être un duo qui fait mal ! », a-t-il ajouté.

Amine Harit apprécie la vie de groupe au sein du club phocéen et aimerait poursuivre sa progression à l'Olympique de Marseille. Sauf que cela s’annonce très compliqué. Son prêt à l’ OM ne comportant aucune option d’achat, le milieu offensif de 24 ans devrait retourner à Schalke 04 à l'issue de la saison. Le club allemand réclame un joli chèque pour son transfert définitif, tandis que la direction marseillaise ne montre pour l’instant aucun empressement pour le conserver.