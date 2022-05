Stade Rennais Mercato : Signature imminente d'un gardien au SRFC !

Publié par Dylan le 04 mai 2022 à 12:35

Stade Rennais Mercato : Après avoir fait passer professionnel plusieurs jeunes cette saison, le SRFC aurait à nouveau offert l'opportunité à un gardien U19.

Stade Rennais Mercato : Elias Damergy devrait signer pro

Selon Stade Rennais Online, l'un des gardiens de but de l'équipe réserve va signer son premier contrat professionnel prochainement. Il s'agit d'Elias Damergy. Le jeune gardien tunisien de 20 ans deviendrait pour la saison prochaine le 4e gardien du Stade Rennais, aux côtés d’Alfred Gomis, Dogan Alemdar et Romain Salin. Il serait ainsi le cinquième joueur à passer professionnel au SRFC après Guela Doué, Jeanuel Belocian, Désiré Doué puis Alan Do Marcolino.

Elias Damergy avait déjà fait plusieurs apparitions dans le groupe professionnel du Stade Rennais cette saison, dont la dernière remontait au 17 mars : le SRFC affrontait alors Leicester en huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence. Toutefois, il n'est encore jamais apparu dans une rencontre du Stade Rennais jusqu'à présent.

Pépé Bonet, le quatrième gardien devrait s'en aller

Quatrième gardien cette saison, Pépé Bonet pourrait quant à lui quitter le club. Il arrive en fin de contrat professionnel en juin prochain. Le jeune portier congolais de 19 ans, à qui une proposition de prolongation a été proposée récemment, n’aurait pas trouvé de terrain d’entente avec son club formateur. Il laisserait donc à sa place à Elias Damergy, le gardien tunisien. Pépé Bonet avait jusqu'ici disputé une seule rencontre avec le Stade Rennais, face au club roumain de Cluj en Ligue Europa, en octobre 2019 sur une défaite 1-0. Il était devenu, à seulement 16 ans, le plus jeune gardien à évoluer en C3.

Pépé Bonet était en forte concurrence avec Elias Damergy cette saison pour les matchs de l'équipe réserve, en National 3. Le gardien congolais avait disputé jusqu'ici 12 rencontres en tant que titulaire, contre 6 pour Damergy.