PSG Mercato : Real, le verdict officiel est tombé pour Hakimi !

Publié par Thomas le 04 mai 2022 à 15:05

PSG Mercato : Annoncé dans le viseur de son ancien club, le Real Madrid, Achraf Hakimi a vu son agent faire une grande annonce sur son avenir.

PSG Mercato : Hakimi va bien rester au Paris SG la saison prochaine

Recruté l’été dernier pour 66 millionsd’euros en provenance de l’Inter Milan, le défenseur marocain Achraf Hakimi fait sans doute partie des meilleurs recrues défensives parisiennes de ces cinq dernières années. Dans l’ombre de grands noms comme Sergio Ramos ou Lionel Messi, le natif de Getafe dans la région madrilène a créé satisfaction auprès de ses dirigeants comme des supporters.

Très ami avec Kylian Mbappé, avec qui il a tissé des liens forts cette saison, Hakimi entretient néanmoins une relation fraiche avec les sud-américains du PSG, visible notamment durant les rencontres où le joueur est très peu servi sur son côté droit. Une mauvaise passe qui avait alors fait naître des rumeurs insistantes de départs cet été. Pour le récupérer, de nombreux médias indiquait un fort intérêt du Real Madrid, son club formateur, pour concurrencer Dani Carvajal, moins en réussite cette saison. Néanmoins, ces rumeurs de mal-être à Paris ont vite été balayées ce mercredi, par l’agent du joueur, Alejandro Camaño.

L’Espagnol a en effet indiqué que son poulain était heureux dans la capitale et qu’un départ n’etait en aucun cas à l’ordre du jour. " Hakimi est un joueur du PSG, il est content. Il nous reste 4 ans de contrat, il est jeune et veut continuer à grandir là-bas ", a annoncé l’agent, fermant donc définitivement la porte à un départ du Marocain lors du mercato. Une très bonne nouvelle pour Paris, qui compte construire sa future équipe autour de joueurs prometteurs comme lui ou encore Nuno Mendes.

Hakimi, facteur clé dans le dossier Mbappé ?

Épanoui au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi doit notamment cette bonne intégration à la star tricolore Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG, qui est de la même génération que le latéral marocain, s’est rapidement lié d’amitié avec ce dernier comme mentionné plus haut, passant notamment beaucoup de temps ensemble en dehors des terrains. Une entente fusionnelle, qui pèserait de fait dans le choix du Français concernant une éventuelle prolongation. Annoncé proche du Real Madrid, Kylian Mbappé a toujours placé l’aspect sportif et humain au-delà du financier. Comme le révèle plusieurs sources proches du dossier, si le Bondynois venait à rester chez les Rouge et Bleu, Achraf Hakimi y serait pour quelque chose.