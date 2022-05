OM Mercato : Longoria accélère les négociations pour un défenseur

Publié par Timothée Jean le 04 mai 2022 à 23:05

OM Mercato : Le président marseillais, Pablo Longoria, progresse dans les négociations pour faire venir un jeune défenseur à Marseille.

OM Mercato : Les négociations avancent pour Isaak Touré

À un mois de l’ouverture du marché des transferts, l’Olympique de Marseille continue de s’activer en coulisse pour renforcer sa défense. La direction de l’ OM est même proche de mettre la main sur sa prochaine recrue défensive, en la personne d’Isaak Touré (19 ans). En effet, les dirigeants marseillais se sont lancés à l’assaut du jeune défenseur du Havre AC, avec une prise de contact concrète entre les différentes parties. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, et son équipe ont entamé des discussions avec l’entourage du jeune défenseur en vue de sécuriser sa signature.

Foot Mercato explique qu’Isaak Touré n’est pas insensible à l’intérêt de l’Olylmpique de Marseille à son égard. Pour preuve, le jeune défenseur, au gabarit imposant (2m06, 99kg), était présent dans les tribunes du Vélodrome dimanche dernier pour assister au choc entre l’OM et l’OL (0-3). Et depuis, le joueur de 19 ans n’a pas encore quitté la cité phocéenne, signe que les négociations avancent entre les deux parties. Le média explique que les positions se rapprochent et un accord entre Isaak Touré et l’ OM n’est pas à exclure.

L’OM aurait déjà un accord avec Le Havre pour Isaak Touré

De son côté, Todo Fichajes révélait récemment que l’Olympique de Marseille aurait déjà conclu un accord avec la direction du HAC pour un transfert d’Isaak Touré à hauteur de 3 millions d’euros. Il ne resterait plus qu’à l’ OM de s’entendre avec le principal concerné pour finaliser son transfert. Si cette information se confirme, le club phocéen s’attachera donc les services d’un défenseur prometteur pour compenser un éventuel départ de William Saliba, de Duje Caleta-Car ou encore d’Alvaro Gonzalez. Ces centraux ne sont pas certains de rester à Marseille cet été. Toutefois, rien n’est encore officiel dans le dossier Isaak Touré, ce qui laisse une chance aux autres courtisans. L'Eintracht Francfort et d'autres de Ligue 1 seraient sur ses traces.