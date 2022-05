ASSE : Cette mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne avant Nice

Publié par Ange A. le 05 mai 2022 à 09:15

ASSE : Alors qu’il enregistre des retours à l’entraînement, Pascal Dupraz devra composer sans un milieu sanctionné contre Nice.

ASSE : Un nouveau forfait confirmé pour Saint-Étienne

Après deux défaites de rang, l’AS Saint-Étienne reprend sa lutte pour le maintien en Ligue 1 mercredi prochain. L’ ASSE se déplace sur la pelouse d’un OGC Nice en forme. Cinquièmes du championnat, les Aiglons restent sur deux victoires de rang. Les Verts n’ont plus connu de succès depuis trois matchs. Ils viennent d’ailleurs d’aligner deux défaites de rang. Pour ce déplacement à l’Allianz Rivera, Pascal Dupraz vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Le coach stéphanois ne pourra pas compter sur Lucas Gourna-Douath. Réunie mercredi, la Commission de discipline de la LFP a prononcé la suspension du milieu stéphanois contre Nice. Le club ligérien sera déjà privé de son meilleur buteur contre le Gym. Auteur de dix réalisations cette saison, Wahbi Khazri avait écopé d’un match de suspension pour accumulation de cartons.

Des renforts espérés contre Nice

Pascal Dupraz se rendra donc à Nice sans ces deux éléments. L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne espère néanmoins des renforts contre Gym. « Sauf catastrophe à l’entraînement on va retrouver tous nos joueurs, Aïmen [Moueffek], sûrement Crivelli et Sacko on espère », a indiqué le coach stéphanois.

Malgré l’optimisme affiché par le coach de l’ ASSE, les chances de voir Falaye Sacko reprendre la compétition contre l’OGCN sont minces. Le défenseur malien avait été victime d’une rupture des ligaments. Il a déjà repris les entraînements en individuel. Le joueur prêté par Boavista est encore trop juste pour revenir dans la lutte pour le maintien. Après Nice, il aura néanmoins encore deux rencontres pour les Verts. Reste plus qu’à savoir s’il sera opérationnel pour ces deux derniers rendez-vous de la saison.