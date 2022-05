ASSE : Pascal Dupraz annonce du lourd contre l’OGC Nice

Publié par Ange A. le 05 mai 2022 à 04:05

ASSE : En marge du déplacement de l’AS Saint-Étienne sur la pelouse de l’OGC Nice, Pascal Dupraz devrait enregistrer des renforts.

ASSE : Plusieurs retours actés à Saint-Étienne avant Nice

Voilà une nouvelle qui devrait réjouir les fans de l’AS Saint-Étienne. Présent en conférence de presse, Pascal Dupraz a annoncé une bonne nouvelle dans son contre-la-montre pour le maintien en Ligue 1. Le technicien savoyard a annoncé le retour de plusieurs joueurs à l’entraînement, dont son indispensable Falaye Sacko. La saison du défenseur malien semblait compromise suite à sa blessure aux ligaments. Mais à en croire le coach de l’ ASSE, le défenseur prêté par Boavista pourrait encore lutter pour le maintien avec Sainté. Le latéral avait déjà effectué sa reprise en individuel. « Sauf catastrophe à l’entraînement on va retrouver tous nos joueurs, Aïmen [Moueffek], sûrement Crivelli et Sacko on espère », a indiqué le coach stéphanois cité par EVECT.

Une fin de série pour Sainté contre le Gym ?

Défait par le Stade Rennais lors de la dernière journée, Saint-Étienne pointe à la 18e place de Ligue 1 Uber Eats. Les Verts disposent quatre points d’avance sur Bordeaux (19e) et six sur Metz (20e). Sur la pelouse de l’OGC Nice, il s’agira pour l’ ASSE de mettre fin à sa mauvaise passe actuelle pour conserver ses chances de maintien. Pascal Dupraz et ses hommes restent sur trois matchs sans victoire en Ligue 1. Contre Rennes, ils ont d’ailleurs essuyé leur deuxième défaite successive sur cette triste série.

Reste maintenant à savoir si Pascal Dupraz pourra disposer de ces renforts pour le déplacement à l’OGC Nice. Ce déplacement s’annonce ardu pour les barragistes. Cinquième de Ligue 1, le Gym reste sur deux victoires de rang en championnat. Avec deux points de retard sur le Stade Rennais (3e), les Aiglons peuvent toujours rêver d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions.