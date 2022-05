PSG Mercato : Paulo Dybala, vers un coup de maître de Leonardo ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 mai 2022 à 00:30

PSG Mercato : Libre le 30 juin prochain, Paulo Dybala va quitter la Juventus Turin. L’attaquant argentin pourrait débarquer au Paris SG cet été.

PSG Mercato : Paulo Dybala n’a pas encore tranché pour son avenir

Paulo Dybala s’apprête à mettre un terme à un mariage de sept ans avec la Juventus Turin. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant argentin ne va pas prolonger son engagement avec la Vieille Dame. Un temps annoncé au Paris Saint-Germain, le compatriote de Lionel Messi se dirigerait finalement vers l’Inter Milan. Mercredi, La Gazzetta dello Sport a indiqué que le numéro 10 de la Juve se serait mis d’accord avec le club intériste sur la base d’un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2026, avec à la clé un salaire de 6 millions d’euros annuels + divers bonus.

Seulement, selon son agent, le natif de Laguna Larga n’a pas encore pris de décision concernant sa prochaine destination. « Il est exclusivement concentré sur la fin de la saison, le championnat et la finale de la Coupe d'Italie. Aucun accord n'a été conclu avec une équipe en Italie ou à l'étranger pour le moment », a déclaré Jorge Antun pour le Sport Mediaset. Leonardo et le Paris SG auraient donc encore une opportunité avec l’ancien attaquant de Palerme.

PSG Mercato : Leonardo prêt à doubler l’Inter pour Dybala ?

« Dybala n'est plus au centre du projet Juve. Ses qualités n'ont jamais été discutées, mais d'autres choix ont été faits. Le marché des transferts de janvier a changé la structure technique de l'équipe. Le projet a subi quelques changements et une partie de ces changements concerne également Dybala, qui n'a pas été prolongé aujourd'hui », déclarait le PDG de la Juventus Turin, Maurizio Arrivabene, en mars dernier.

Arrivé en juillet 2015, en provenance de Palerme, Paulo Dybala s’apprête donc à quitter gratuitement la Juventus Turin. À la recherche de renforts offensifs pour compenser les départs à venir de Mauro Icardi et Angel Di Maria, Leonardo aurait déjà rencontré l’agent du joyau de la Juve afin d’évoquer une arrivée au Paris SG cet été. La Gazzetta dello Sport confirme l’intérêt du PSG pour Dybala et les pourparlers avec Leonardo, mais précise également que l’Inter Milan, Arsenal et l’Atlético Madrid seraient aussi sur les rangs pour l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo.

Reste maintenant à savoir comment va se terminer cette affaire.