PSG Mercato : Juventus Turin, accord confirmé pour Paulo Dybala !

PSG Mercato : Libre en juin avec la Juventus Turin, Paulo Dybala est annoncé dans les plans du Paris SG pour cet été. Il aurait un accord pour son avenir.

PSG Mercato : Paulo Dybala maintenu en Serie A par l’Inter ?

Débarqué en juillet 2015 en provenance de Palerme contre un chèque de 41 millions d’euros, Paulo Dybala quitte la Juventus Turin après sept années de bons et loyaux services. En fin de contrat en juin prochain, le milieu offensif argentin n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour une prolongation. Auteur de 15 buts et 6 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues, l’international argentin de 28 ans va quitter la Juventus Turin au terme de la saison.

Annoncé un peu partout en Europe, notamment au Paris Saint-Germain, FC Barcelone, Atlético Madrid, Tottenham et d’autres grands clubs du continent, Dybala pourrait finalement rester et poursuivre son aventure en Serie A. Ce jeudi, le Corriere della Sera a assuré que l'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo aurait un accord de principe avec l’Inter Milan en vue d’une arrivée libre cet été. En rejoignant les rangs des Nerazzurri, le compatriote de Lionel Messi devrait parapher un engagement de 4 ans avec à la clé un salaire annuel de 6 millions d'euros. Toutefois, un autre club italien voudrait détourner le natif de Laguna Larga de l’Inter.

PSG Mercato : Mourinho prêt à gâcher les plans de l’Inter ?

Alors que l'Inter Milan était présenté comme le grand favori devant le Paris Saint-Germain pour arracher la signature de Paulo Dybala, le journal La Repubblica révèle que le joueur aurait pris la résolution de ne plus rejoindre le champion d’Italie en titre et se rapprocherait désormais de l'AS Roma. Grand fan de Dybala, l’entraîneur du club romain, José Mourinho, aurait convaincu sa direction de se positionner pour le récupérer. Cependant, Mourinho et les Giallorossi devront encore compter avec la concurrence du Paris SG et de plusieurs clubs de Premier League et de Liga.

