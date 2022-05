Juventus Mercato : Flash, Paulo Dybala a choisi son futur club !

Publié par Thomas G. le 04 mai 2022 à 18:35

Juventus Mercato : Le maître à jouer de la Juve va quitter le club à l'issue du mercato, il aurait déjà choisi sa prochaine destination.

Juventus Mercato : La Joya a choisi son prochain club

Paulo Dybala va quitter Turin dans les prochains mois. L’international argentin partira libre de la Juventus après des négociations infructueuses. L’ancien joueur de Palerme estime qu’il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Les dirigeants Bianconeri voulaient lui offrir un contrat en adéquation avec son rendement. Le joueur a souvent été blessé ces dernières saisons et il a manqué des rendez-vous importants avec la Juve.

Dans le même temps, les Juventini ont débuté un nouveau projet avec des jeunes joueurs talentueux. La Juventus a d’ailleurs acheté définitivement Federico Chiesa. La Vieille Dame fait confiance à Chiesa et Vlahovic pour mener le front de l’attaque. Quant à lui, Paulo Dybala va découvrir un nouveau défi, il va connaître son quatrième club après l’Estudiantes, Palerme et la Juventus. D’après la presse italienne, l’attaquant de 28 ans aurait fait son choix concernant sa prochaine destination. En plus de l’international argentin, la Juventus pourrait également perdre Giorgio Chiellini.

Paulo Dybala, futur adversaire de la juve ?

Selon le site Calciomercato,Paulo Dybala veut continuer d’évoluer en Serie A l’année prochaine. Il aurait choisi de rejoindre l’Inter Milan. Les Nerazzurri se sont rapprochés des exigences du joueur ces dernières semaines. Un accord pourrait être trouvé d’ici le mois de juin entre les deux parties. Les Intéristes vont devoir vendre l'un de leurs meilleurs joueurs cet été. Lautaro Martinez pourrait être sacrifié et Paulo Dybala pourrait être son successeur.

L’Inter Milan serait en pole au détriment du Paris Saint-Germain et d’Arsenal, deux clubs qui surveillaient de très près la situation du joueur. Paulo Dybala veut rester dans un championnat qu’il connaît. Il ne voudrait pas prendre le risque d’une adaptation difficile. En effet, il souhaite retrouver l’Albicelceste et participer à la Coupe du Monde au Qatar. En cas de difficulté dans son nouveau club, son rêve ne se réalisera pas.