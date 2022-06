Inter Mercato : Juve, les Nerazzurri proches d'une grosse signature

Publié par Thomas G. le 09 juin 2022 à 10:48

Inter Mercato : Déchus de leur titre de champion d'Italie par le voisin ennemi, les Intéristes veulent réagir avec le recrutement d'un joyau argentin.

Inter Mercato : Un joyau argentin bientôt à Milan ?

Cette année, les Intéristes sont passés tout prêt de réaliser le doublé coupe-championnat. Cependant, les Nerazzurri ont été stoppés dans leur élan par l'AC Milan qui a remporté le Scudetto. Dans l’optique de reconquérir le titre de champion d’Italie, l’Inter a entrepris de réaliser un grand mercato. Selon Calciomercato, les Nerazzurri sont intéressés par Paulo Dybala qui sera libre dans quelques jours. L’ancien attaquant de la Juventus est très courtisé, Arsenal et l'AS Roma sont également en contact avec lui. La presse italienne confirme que la Joya et l’Inter sont proche d’un accord pour un contrat de 4 ans. Fabrizio Romano ajoute qu’une discussion a eu lieu hier entre les représentants du joueur et les dirigeants de l’Inter.

Le dénouement est donc proche pour l’international argentin qui souhaite être fixé sur son avenir le plus rapidement possible. Paulo Dybala veut rester en Serie A et son avenir se joue entre Rome et Milan. L’AS Roma a fait le forcing avec José Mourinho pour convaincre le buteur de 28 ans, mais l’Inter garde une longueur d’avance.

Inter Mercato : Paulo Dybala pour lancer le mercato

Le recrutement de Paulo Dybala pourrait définitivement lancer le mercato des Nerazzurri. Le club fait une nouvelle fois face à des difficultés financières et devra se séparer d’un voire plusieurs joueurs. Ainsi, Milan Skriniar ou Alessandro Bastoni pourrait quitter l’Inter Milan dans les prochaines semaines. L’international slovaque est pisté par le PSG et Chelsea, une offre de 45 millions d’euros suffirait pour convaincre le club italien.

Dans le même temps, l’arrivée libre de Paulo Dybala ferait du bien au club, car l’Inter n’aurait pas d’indemnité de transfert à payer à la Juventus. De plus, le recrutement de la Joya est un bon moyen d’affaiblir un concurrent direct au Scudetto l’année prochaine.