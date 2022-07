PSG Mercato : Dybala, Campos fomente un coup fumant au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2022 à 21:05

PSG Mercato : À la recherche d’un ou deux soutiens à la MNM, Luis Campos pourrait réserver une grosse surprise aux fans du Paris SG avec Paulo Dybala.

PSG Mercato : Luis Campos débarque sur la piste Paulo Dybala

Après sept ans de bons et loyaux services, Paulo Dybala et la Juventus Turin n’ont pas trouvé un accord pour poursuivre l’aventure commune. En fin de contrat le 30 juin dernier, l’attaquant de 28 ans a donc quitté les rangs de la Vieille Dame. Désormais libre de s’engager avec le club de son choix, l’international argentin est au coeur d’une lutte acharnée entre l’Inter et l’AC Milan.

Mais selon les renseignements de Tuttosport, c’est le Paris Saint-Germain qui pourrait finalement arracher la signature de l’enfant de Laguna Larga. Le salaire compris entre 7 et 10 millions d’euros annuels que réclame Dybala étant largement à la portée du club de la capitale. Un rendez-vous entre Luis Campos et les représentants de l’ancien attaquant de Palerme serait déjà dans les tuyaux afin de faire avancer ce dossier. Le Paris SG devra toutefois se méfier de la concurrence présente sur cette piste.

PSG Mercato : Concurrence féroce dans le dossier Paulo Dybala

Outre les deux clubs de Milan, le Paris Saint-Germain devrait également faire face à d’autres concurrents pour Paulo Dybala. Après avoir enregistré récemment la signature de l’international brésilien Gabriel Jesus, en provenance de Manchester City, Arsenal travaillerait en coulisses sur l’arrivée de la Joya. Manchester United se serait également renseigné tout récemment pour l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo.

Sans compter le promu Monza du milliardaire italien Silvio Berlusconi, qui aimerait en faire l’une de ses grosses stars en Serie A la saison prochaine. En cas d’arrivée de Dybala à Paris, Christophe Galtier devrait trouver la solution pour le faire jouer ensemble avec Lionel Messi. Une chose qui n’a jamais marché en sélection.