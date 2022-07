AS Roma Mercato : Officiel, un attaquant XXL signe à Rome !

Publié par Nicolas le 19 juillet 2022 à 01:13

AS Roma Mercato : Après avoir passé plusieurs semaines sans club, un attaquant exceptionnel va signer dans la capitale italienne.

AS Roma Mercato : C'est fait, Paulo Dybala quitte la Juve pour Rome

L'attaquant argentin, Paulo Dybala, s'est officiellement engagé jusqu'en 2025 avec l'AS Roma après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale. Il s'est envolé ce matin pour le Portugal, lieu de stage de l'équipe romaine, avec le jet privé affrété par les propriétaires du club Giallorosso Dan et Ryan Friedkin. Le directeur sportif Tiago Pinto était également du voyage. Le salaire de Dybala avoisinerait les 6 millions d'euros par an.

Depuis la fin de son contrat à la Juventus au mois de juin, Paulo Dybala était libre comme l'air. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'attaquant a eu du mal à trouver un nouveau challenge et est resté quelques semaines sans club. À la recherche d'un challenge ambitieux, il s'est pourtant heurté à de nombreux refus malgré son statut de joueur libre. L'Inter, l'AC Milan, et le PSG étaient sur les rangs pour accueillir celui que l'on surnomme « La Joya », mais les demandes salariales de l'international argentin semblaient trop élevées. Selon la presse italienne, les négociations étaient déjà à un stade avancé hier soir, et tout était bouclé ce matin entre le joueur et le club de la capitale italienne.

AS Roma Mercato : José Mourinho voulait absolument Dybala

Depuis des semaines, alors que Paulo Dybala essuyait des échecs sur différentes pistes, un certain José Mourinho est passait par là et lui a ouvert les portes de l'AS Rome. Le vainqueur de l'Europa League Conference avait tenté des approches il y a quelques semaines pour le prodige argentin et s'était affiché peu à peu comme la destination la plus crédible pour accueillir le joueur.

José Mourinho a joué un rôle important car il a appelé plusieurs fois Dybala pour lui faire part de sa volonté de le recruter. Il lui a également exposé le projet du club de la Louve, au sein duquel Dybala sera la pierre angulaire. Visiblement séduit par l'approche de José Mourinho, Paulo Dybala va donc connaître son troisième club italien après Palerme et la Juventus. Il défendra les couleurs de l'AS Rome lors des trois prochaines saisons.