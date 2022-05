Montpellier HSC Mercato : OL, Nice, des indices sur le futur de Savanier

Publié par ALEXIS le 06 mai 2022 à 15:17

Montpellier HSC Mercato : La question sur l’avenir de Téji Savanier au MHSC a été évoquée par Olivier Dall’Oglio, dans le journal Midi-Libre.

Montpellier HSC Mercato : Décision attendue pour Téji Savanier

En fin de contrat au Montpellier HSC en juin 2023, Téji Savanier va-t-il quitter le club héraultais cet été ou prolonger son aventure à la Paillade ? La question a été posée à Olivier Dall’Oglio par le quotidien régional. Une interrogation à laquelle l’entraineur n’a évidemment pas encore de réponse précise. En effet, le milieu de terrain, qui tient une proposition de prolongation, n’a pas encore trouvé d’accord avec la direction du MHSC, selon son coach. « Une décision va être prise rapidement pour Téji Savanier. Le club a avancé et fait une proposition. C’est au clan de Téji de décider », a fait savoir l'ancien coach du Stade Brestois. Ce dernier est allé plus loin dans sa réponse, explicant notamment pourquoi le dossier du joueur de 30 ans trainait encore. D’après le technicien français, « plusieurs facteurs rentrent en jeu : l’aspect financier, la durée du contrat et les volontés (des parties, ndlr) ». « Ce ne sont pas des petits salaires », a-t-il justifié.

Dall’Oglio espère une signature rapide de Savanier

Téji Savanier est un joueur essentiel de l’équipe du Montpellier HSC. En plus d’être le capitaine et cadre du vestiaire, il est l’un des joueurs les plus décisifs du club héraultais, avec 8 buts et 7 passes décisives en 29 matchs de Ligue 1 cette saison. Vu les performances de ce dernier, il est évident qu’Olivier Dall’Oglio souhaite l’avoir dans son équipe la saison prochaine encore. Le coach montpelliérain espère même une décision rapide de son capitaine. « Plus la décision est rapide, plus vite on peut se mettre en place derrière. Quand tu as Téji, tu construis autour. Donc, c’est important de savoir quelle option il va prendre », a déclaré l’entraineur du MHSC. Pour rappel, l'international olympique est apparu dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 dont l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice.