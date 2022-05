ASSE Mercato : Un indésirable de Sainté lâche une décision

Publié par ALEXIS le 07 mai 2022 à 12:15

ASSE Mercato : Indésirable à l’AS Saint-Étienne, Krasso s’épanouit à l’AC Ajaccio. Il a envoyé un message au club ligérien au sujet de son avenir.

ASSE Mercato : Krasso, flop à Saint-Étienne et au top à Ajaccio

Recruté par l’ ASSE à Épinal en juillet 2020, Jean-Philippe Krasso n’a pas réussi à s’imposer chez les Verts, alors qu’il avait bénéficié de la confiance de Claude Puel dès son arrivée. Envoyé une première fois au Mans FC (février à juin 2021), l’attaquant de 24 ans a été prêté ensuite à l’AC Ajaccio le 27 janvier jusqu’à fin juin 2022. Successeur de Puel, Pascal Dupraz ne comptait pas sur lui dans sa mission, à savoir le maintien de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. Mais sous les couleurs du club corse, Jean-Philippe Krasso a retrouvé du temps de jeu et est même décisif. Si l’ACA est actuellement 2e de Ligue 2 et proche de faire son retour dans l’élite, il le doit en partie, aussi, à l’avant-centre de l’ ASSE. Ce dernier est auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 13 matchs de championnat disputé. Alors qu’il lui reste 2 matchs décisifs à disputer pour boucler la saison, le Franco-Ivoirien a fait une annonce sur son avenir.

ASSE Mercato : Krasso veut jouer en Ligue 1 la saison prochaine

Jean-Philippe Krasso va-t-il revenir à l'AS Saint-Étienne où son contrat va jusqu’au 30 juin 2023 ou bien va-t-il rester en l’AC Ajaccio, tout près de valider son ticket pour la montée en Ligue 1 ? Pour le site internet de la Ligue 2, il a annoncé la couleur sur son avenir. « Je me sens prêt à jouer en Ligue 1 la saison prochaine », a-t-il lâché, avant de déclarer : « on verra ce qui se passera cet été, il me reste un an de contrat avec l’ ASSE ». Mais Krasso a-t-il encore un avenir chez les Verts ? Pas sûr ! Vu son passage raté sous les ordres de Puel et ses deux prêts successifs. À noter qu’il a joué 25 matchs en Vert, pour seulement un but et une passe décisive.