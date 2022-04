OL Mercato : Lyon se lance sur un chouchou de Deschamps !

Publié par Thomas le 26 avril 2022 à 19:59

OL Mercato : Après Issa Diop de West Ham, l'Olympique Lyonnais aurait jeté son dévolu sur un autre tricolore de Premier League.

OL Mercato : Lyon vise un soldat de l’Équipe de France

Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais s’annonce grandiose. Après l’échec en Ligue Europa et les places européennes qui s’éloignent en championnat, les Gones prévoient un changement drastique de leur effectif cet été. « On sait qu'on aura les moyens d'investir pour répondre aux aspirations techniques et économiques que peuvent avoir Peter. On espère bien continuer l'aventure. Déjà, j'ai la conviction qu'on peut atteindre nos objectifs », avait annoncé Jean-Michel Aulas la semaine dernière, qui indiquait au passage le maintien de Peter Bosz à la tête de l’équipe rhodanienne la saison prochaine.

Un mercato ambitieux est donc à prévoir à Lyon, qui a déjà établi une short-list de potentielles recrues estivales. Si le nom d’Issa Diop (West Ham) tourne beaucoup ces jours-ci, l’ OL viserait également un autre Français bien plus expérimenté. D’après les informations de L’Équipe, l’Olympique Lyonnais souhaiterait recruter Moussa Sissoko, sous contrat avec Watford. L’ancien taulier des Spurs, incontournable sous Mauricio Pochettino, aurait été sondé par la cellule de recrutement rhodanienne pour un transfert cet été. Enclins à une relégation en Championship, les Hornets pourraient libérer le milieu de terrain tricolore pour une faible indemnité de transfert.

Une priorité pour Bruno Cheyrou

Figure marquante de l’Équipe de France où il aura connu 71 caps (pour 2 buts inscrits), Moussa Sissoko ne serait pas insensible à l’intérêt de l’ OL, d’autant que Bruno Cheyrou l’aurait érigé comme priorité numéro 1 cet été. Le directeur sportif lyonnais souhaite enrôler un joueur d’expérience pour renforcer l’entrejeu des Gones et voit l’ancien joueur du TFC comme une belle opportunité mercato cet été. Sous contrat avec le même agent qu’Issa Diop, Sissoko devra toutefois convaincre d’autres membres de la direction lyonnaise, qui lui préfèrent des profils plus jeunes.