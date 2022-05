PSG Mercato : Zidane arrive au Paris SG, Le Graët lâche la bombe

Publié par JEAN-LUC D le 07 mai 2022 à 21:00

PSG Mercato : Zinedine Zidane va-t-il accepter le challenge du Paris SG après ses succès avec le Real Madrid ? Noël Le Graët a vendu la mèche sur le sujet.

PSG Mercato : Zinedine Zidane « va peut-être prendre le PSG »

Sauf énorme revirement de dernière minute, Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, le technicien argentin va faire les frais d’une élimination précoce en Ligue des Champions et des choix tactiques régulièrement critiqués. Pour lui succéder, le Qatar pourrait bien réaliser son grand rêve cet été : Zinedine Zidane. Dans une interview accordée au quotidien L’Équipe, Noël Le Graët a ouvertement assuré que l’ancien coach du Real Madrid est aujourd’hui plus proche du Paris SG que de l’équipe de France.

« Si Deschamps arrête après la Coupe du monde, pensez-vous que Zidane est la meilleure solution ? Déjà, il faut faire attention à ce que l’on dit. Zidane a montré à Madrid qu’il avait des qualités que l’on imaginait à peine. Dans l’esprit des Français, il peut être un successeur. Mais ce n’est pas mon objectif. On verra. Si Didier et moi, on se sépare, il fera sûrement partie des options », a déclaré le président de la Fédération Française de Football avant de livrer un indice sur l’avenir de Zidane.

« C’est Zidane qui va remplacer Deschamps ? » On verra. Zidane va peut-être prendre le PSG. Pour l’équipe de France, il faut être libre. Mais aujourd’hui, on va tout faire pour mettre Didier dans les meilleures conditions pour gagner cette Coupe du monde », a ajouté Noël Le Graët, qui laisse donc à penser que les discussions entre le Marseillais et les dirigeants qatariens se poursuivent toujours.

PSG Mercato : Négociations toujours en cours entre Zidane et le Qatar ?

Considéré comme le successeur naturel de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France, Zinedine Zidane pourrait finalement se résoudre à répondre favorablement à l’appel du Qatar pour prendre en main l’équipe du Paris Saint-Germain. Comme le confirme le président de la FFF, Noël Le Graët, l'entraîneur de 49 ans demeure une option très crédible pour reprendre le club de la capitale. D’ailleurs les dernières rumeurs en provenance de l’étranger assurent que les dirigeants qatariens du PSG continuent de faire le forcing auprès de Zizou pour le convaincre de venir succéder à Pochettino. Reste maintenant à savoir si cet intérêt sera réciproque au point de voir l’ancien numéro 10 des Bleus débarquer au Camp des Loges cet été.