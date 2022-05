Man United Mercato : Ronaldo, la décision finale de ten Hag tombe

Publié par Ange A. le 08 mai 2022 à 04:43

Man United Mercato : Prochain entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag aurait déjà tranché quant à l’avenir de Cristiano Ronaldo.

Man United Mercato : Un retour frustrant pour Cristiano Ronaldo

Après trois saisons à la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo plus d’un en retournant en Angleterre l’été dernier. D’abord annoncé sur les tablettes de Manchester City, le Portugais a retrouvé le rival United, club où il est devenu une superstar planétaire. Mais ce retour de CR7 à Old Trafford n’a pas suffi à relancer des Reds Devils à l’agonie ces dernières années. Giflé (4-0) par Brighton & Hove samedi, Manchester a dit adieu à la Ligue des champions la saison prochaine. Les Mancuniens peuvent au mieux rêver de la Ligue Europa.

L’attaquant lusitanien est le seul à sortir du lot chez les Red Devils. Il compte 24 buts et 3 passes décisives en 38 matchs cette saison. Au terme de cet exercice, le départ de CR7 est évoqué puisque Man United ne jouera pas la Ligue des champions la saison prochaine. Prochain entraîneur d’United, Erik ten Hag aurait déjà tranché pour le futur du quintuple Ballon d’Or.

La décision de ten Hag pour CR7 est connue

Comme l’avait indiqué Ralf Rangnick, ce sera à Erik ten Hag de composer son effectif pour la saison prochaine. Le technicien allemand, arrivé pour assurer l’intérim, avait alors jeté un léger froid sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. Lequel ne disposera plus que d’un an de contrat au terme de cette saison. Pour The Telegraph, le prochain coach des Reds Devils aurait pris sa décision concernant l’avenir du Portugais. Le journal croit savoir que l’actuel coach de l’Ajax Amsterdam compte bâtir un effectif avec le goléador portugais. Il verrait d’ailleurs le buteur de 37 ans comme l’un des leaders de son effectif.

Reste maintenant à savoir si le principal concerné voudra rester à Manchester United. Surtout qu’il ne disputera pas la Ligue des champions s’il allait au bout de contrat. Actuel 6e de Premier League, United ne pourra jouer que la League Europa Conference avec sa position.