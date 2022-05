PSG-Troyes : Les compos tombent ! Grosse inquiétude au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 08 mai 2022 à 12:03

En clôture de la 36e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’ES Troyes AC, ce soir, au Parc des Princes. Découvrez les compositions d’équipes de la presse.

PSG : Lionel Messi incertain contre l’ES Troyes AC

Dans un match sans enjeu pour le Paris Saint-Germain, déjà sacré champion de France, Mauricio Pochettino ne sait pas encore s’il pourra compter sur sa star Lionel Messi. Touché aux côtes, l'ancien capitaine du FC Barcelone va faire le point avec le staff médical parisien ce dimanche matin, selon un communiqué publié par le club de la capitale.

« Leo Messi s’est entraîné à part pour une douleur para-costale. Un nouveau point sera effectué demain matin. Leandro Paredes continue sa rééducation après sa chirurgie suite à une pubalgie. Julian Draxler entame sa phase de réathlétisation sur le terrain, avec et sans ballon. Mauro Icardi, dont l’évolution de la lésion du quadriceps est favorable, reprendra l’entraînement en fin de semaine prochaine », a écrit le Paris SG.

Présent en conférence de presse samedi après-midi, l’entraîneur des Rouge et Bleu n’a pas évoqué la situation de Messi. Souffrant de douleurs aux côtes, l’attaquant de 34 ans est donc incertain pour la réception de l’ES Troyes AC de Bruno Irless.

Le groupe de Troyes pour le voyage à Paris

À quelques heures de cette rencontre, Bruno Irles, l’entraineur de Troyes, a fait appel à un groupe de 22 joueurs pour ce déplacement dans la capitale. À noter les absences de Gauthier Gallon (dos), Adil Rami (mollet), Youssouf Koné (adducteur) et Lebo Mothiba (genou). Pour affronter le champion de Ligue 1, Bruno Irlès a fait appel à : Bouallak, Moulin, Rénot – Biancone, Conté, El Hajjam, Kaboré, Larouci, Palmer-Brown, Salmier – Chambost, Chavalerin, Dingomé, Kouamé, Mazou-Sacko, Tardieu – Baldé, Camara, Dong, Ripart, Touzghar, Ugbo.

PSG-ES Troyes AC : Les compos probables !

Quoique déjà champion de France, le Paris Saint-Germain veut briller devant son public. Surtout après son dernier match à domicile contre le RC Lens (1-1), il y a deux semaines. La bande à Kylian Mbappé veut donc renouer avec la victoire au Parc des Princes contre Troyes, ce dimanche, en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Même si Lionel Messi est incertain pour cette rencontre, Pochettino pourra toutefois compter sur une équipe redoutable face aux Troyens.

Dans les buts, on devrait retrouver Gianluigi Donnarumma selon Le Parisien et Keylor Navas d’après L'Équipe, protégé par une défense à trois composée de Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe, et Achraf Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés. Au milieu, le coach argentin devrait aligner le duo Marco Verratti et Danilo Pereira selon L'Équipe, Le Parisien pense plutôt à Idrissa aux côtés de l’Italien de 29 ans. Devant, Kylian Mbappé et Neymar vont être accompagnés par Angel Di Maria à la place de Messi.

La composition du PSG : Donnarumma/Navas - Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Hakimi, Mendes - Danilo/Gueye, Verratti, Di Maria, Mbappé, Neymar.

L’équipe probable de Troyes : Moulin – Kaboré, Biancone, Palmer-Brown, Conte, Chavalerin – Ripart, Tardieu, Kouamé, Baldé – Ugbo.