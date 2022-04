PSG Mercato : C'est fait, la décision est tombée pour Lionel Messi !

Publié par Thomas le 20 avril 2022 à 18:44

PSG Mercato : Après une saison en demi-teinte au Paris SG, Lionel Messi a pris une décision concernant son futur, lui qui est associé à un retour au Barça.

PSG Mercato : "L’affaire est réglée" pour Messi

Véritable légende de tout un club à Barcelone, Lionel Messi connaît un exercice pour le moins délicat au PSG, club qu’il a rejoint à la surprise générale l’été dernier. Ballon d’Or 2021, le génie argentin peine à convaincre les observateurs et les supporters Rouge et Bleu, qui lui reprochent un manque d’implication. Il n’en fallait pas plus pour agiter la presse catalane, soucieuse du bonheur de sa star, qui a alors fait état d’un possible retour de la Pulga au Barça.

Malgré de nombreuses spéculations autour d’un retour de Messi dans son club formateur, le joueur va finalement bel et bien rester au Paris SG et ne serait pas si malheureux qu’on le prétend. Si l’adaptation à sa nouvelle vie a effectivement été délicate, l’attaquant de 34 ans s’est rapidement adapté au PSG et s’est vite lié d’amitié à plusieurs joueurs de l’effectif. D’après le Mundo Deportivo et son journaliste Dani Gil, il n'y a aucun doute sur le faite que Lionel Messi va bien rester chez les Rouge et Bleu jusqu’à la fin de son contrat en juin 2023.

L’affaire serait même "réglée" d’après le correspondant espagnol, qui met ainsi fin à de longues rumeurs concernant le futur de l’Argentin, rajoutant au passage que l’attaquant "tient à honorer la deuxième année de son contrat à Paris". Seulement si Messi est assuré de rester au PSG la saison prochaine, la tendance semble bien différente pour trois de ses compatriotes.

Trois Argentins poussés vers la sortie

La révolution est lancée au Paris Saint-Germain où Leonardo prévoit un dégraissage d’envergure. Le directeur sportif brésilien souhaite se séparer de bon nombre de ses indésirables et aurait notamment placé trois internationaux argentins sur le marché. D’après L’Équipe, le Paris SG compte se séparer de Leandro Paredes, Mauro Icardi et Angel Di Maria dans quelques mois. Pour El Fideo, le départ serait déjà acté cet été, moment où le joueur se retrouvera libre de tout contrat. Pour les deux autres, un bon de sortie sera accordé en cas d’offres intéressantes de clubs étrangers. Une bien mauvaise nouvelle pour Messi, qui perdrait alors une grande partie de ses amis à Paris.