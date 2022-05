PSG Mercato : Coup de théâtre retentissant dans le dossier Pogba ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 mai 2022 à 14:03

PSG Mercato : En fin de contrat à Manchester United et annoncé proche du Paris SG, Paul Pogba pourrait finalement prendre une décision totalement inattendue.

PSG Mercato : Manchester City débarque pour Paul Pogba

« En l’état actuel, Pogba ne prolongera pas son contrat avec Manchester United. Le plus probable est qu’il ne soit plus là la saison prochaine », déclarait récemment Ralf Rangnick, l’entraîneur de Manchester United, assurant ainsi en conférence de presse que le milieu de terrain de 29 ans n’évoluera plus avec les Red Devils la saison prochaine, alors que son contrat expire le 30 juin prochain. À la recherche d’un milieu relayeur pour former un duo avec Marco Verratti, le Paris Saint-Germain est annoncé avec insistance sur les traces du champion du monde 2018. Selon les informations du quotidien Le Parisien, Pogba est une piste sérieuse pour les Rouge et Bleu en vue du mercato hivernal.

Mais aux dernières nouvelles, la presse anglaise assure que le coéquipier de Cristiano Ronaldo pourrait avoir l’opportunité de rester en Premier League. En effet, le journaliste Fabrizio Romano confirme l’info de son homologue Mike Keegan du Daily Mail que Manchester City aimerait recruter un nouveau milieu de terrain, une fois que le dossier Erling Haaland sera bouclé. Dans cette optique, Pep Guardiola aimerait attirer Paul Pogba. Et l’international français ne serait pas forcément contre une collaboration avec l’entraîneur espagnol.

PSG Mercato : Pogba prêt à un sacrifice pour snober le Paris SG

À quelques semaines de la fin de son aventure avec Manchester United, Paul Pogba ne verrait aucun problème à l’idée de rejoindre les rangs du grand rival : Manchester City. Selon le Guardian, les Citizens proposeraient à la Pioche un contrat de quatre ans plus une saison supplémentaire en option. « Cela signifierait que Pogba accepterait un salaire inférieur à celui qu'il touche actuellement » puisque City ne compte pas le rémunérer comme à United, rapporte le quotidien anglais. Toutefois, Fabrizio Romano confirme que le Paris SG serait toujours en pôle pour récupérer le compatriote de Kylian Mbappé cet été.

Affaire à suivre donc...