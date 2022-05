OM Mercato : Une campagne médiatique contre Sampaoli dénoncée !

Publié par Timothée Jean le 09 mai 2022 à 15:05

OM Mercato : D'après le journaliste Daniel Riolo, le coach marseillais, Jorge Sampaoli, serait victime d’une campagne de presse visant à le fragiliser.

OM Mercato : Sampaoli victime d’une campagne médiatique

Réputé pour son tempérament de feu, Jorge Sampaoli démontre depuis plusieurs mois son savoir-faire sur le banc de l’Olympique de Marseille. Son OM, deuxième de Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat, est bien parti pour décrocher sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Sauf que cette mission ne sera pas simple. L’OM affronte samedi prochain le Stade Rennais (4e) pour un match capital dans la course à la 2e place. Ensuite, les hommes de Jorge Sampaoli termineront la saison par un choc à domicile face au RC Strasbourg (5e), qui vise aussi une place européenne.

Autant dire que ce sprint final ne sera pas aisé pour l'entité phocéenne, qui a chuté au mauvais moment. L’élimination marseillaise en Ligue Europa Conférence a en effet suscité quelques doutes sur la fin de saison olympienne. Certains médias craignent le pire, en assurant qu’une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions serait dévastatrice pour Jorge Sampaoli.

L’entraineur argentin ne serait pas certain de conserver son poste à Marseille. D’autant plus que ce dernier est régulièrement pointé du doigt pour son coaching imprévisible. Mais Daniel Riolo a pris position pour Jorge Sampaoli et dénonce une campagne de dénigrement orchestrée pour déstabiliser le technicien marseillaise. « Le nombre de consultants qui veulent voir depuis des mois Sampaoli se planter (…) Je ne sais pas pourquoi, mais Sampaoli, on veut le voir se planter. On veut qu'il se plante », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.

Sous pression à Marseille, Sampaoli " ne s'est pas planté "

Si l’ OM voit sa place de dauphin du PSG menacée par ses principaux poursuivants, le club est encore loin d'avoir flanché. Mieux, l’Olympique de Marseille a répondu de la meilleure des manières à tous ceux qui prédisent une fin de saison catastrophique. Les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés dimanche face au FC Lorient et comptent trois points d’avance sur leurs poursuivants, le Stade Rennais et l’AS Monaco. « Pour l'instant, Sampaoli ne s'est pas planté, même s'il n'a pas fait de bons choix », estime Daniel Riolo.

L’Argentin réalise ainsi un bilan convaincant à Marseille. L'OM devra toutefois remporter ses deux dernières rencontres pour se qualifier par la prochaine C1. Jorge Sampaoli devrait également être récompensé par ses dirigeants en fin de saison. La prolongation de son contrat expirant en juin 2023 avec l’ OM est en cours de traitement.