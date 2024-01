En conflit avec la Mairie de Paris sur le rachat du Parc des Princes, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a eu des mots forts. Daniel Riolo a commenté cette sortie médiatique.

Invité de l’émission « Rothen s'enflamme » sur RMC, le président du Paris Saint-Germain s'est offusqué des propos de David Belliard, adjoint d'Anne Hidalgo, Maire de Paris, qui refuse de vendre le Parc des Princes « au Qatar. » Une décision qui a le don d'agacer Nasser Al-Khelaïfi. L’homme d’affaires qatari voit même une forme de racisme dans les propos de l’autorité municipale. « Parce qu'on est du Qatar? Parce qu’on est Arabes? Ce n’est pas bien », a pesté Nasser Al-Khelaïfi, qui estime que « même légalement, il ne peut pas dire ça. C’est grave. Je ne sais pas ce qu’en dit l’avocat, mais c’est grave. »

Après avoir tant investi à Paris, le Qatar mérite un peu plus de respect de la part de la Mairie de la capitale française. « On a fait beaucoup pour la ville de Paris. Combien de personnes viennent à Paris pour voir le PSG ? Je pense beaucoup. On a fait plein d’investissements en France, je pense qu’on mérite plus de respect. J’adore Paris, je suis fier d’être là. Je veux du respect. On a fait de bonnes choses pour la ville », a rappelé Al-Khelaïfi. Mais selon Daniel Riolo, le patron de l’ECA a sorti les propos de David Belliard de son contexte.

« Rien à voir avec le Qatar », Riolo tacle Al-Khelaïfi

Interrogé sur la réponse de Nasser Al-Khelaïfi à la Mairie de Paris concernant le rachat du Parc des Princes, Daniel Riolo estime qu’au-delà du Qatar, Anne Hidalgo ne doit pas céder un patrimoine national à qui que ce soit. « Moi, je suis d’accord avec Belliard, on n’a pas à vendre le Parc des Princes à qui que ce soit », a lancé le journaliste sportif, qui explique que l’enceinte de la rue du Commandant-Guilbaud « est un monument de la ville de Paris » et « la propriété doit être à la ville de Paris. » Pour le président du Paris SG, si Anne Hidalgo maintient sa position et refuse de vendre, les Rouge et Bleu n’auront pas d’autre choix que d’aller voir ailleurs.