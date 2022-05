Real Mercato : Un gros départ acté à Madrid après le titre ?

Publié par Timothée Jean le 02 mai 2022 à 21:55

Real Madrid Mercato : Toujours en course en Ligue des Champions, le Real Madrid prépare la saison prochaine. Un gros départ serait ainsi dans les tuyaux.

Real Mercato : Un attaquant sait qu’il va quitter Madrid cet été

Débarqué en juillet 2019 en provenance de l’Eintracht Frankfurt pour 63 millions d’euros, Luka Jovic n’est jamais parvenu à s’imposer au Real Madrid. Alors que Florentino Pérez prépare les arrivées de Kylian Mbappé (PSG) et d’Erling Haaland (Borussia Dortmund), les dirigeants madrilènes voudraient faire de la place au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, l’attaquant de 24 ans devrait donc quitter le navire merengue lors du prochain mercato estival.

D’après les dernières informations relayées par le quotidien madrilène AS, Luka Jovic serait totalement persuadé que le Real Madrid ne voudrait plus de lui. Utilisé seulement à 17 reprises cette saison, toutes compétitions confondues, l’international serbe serait donc en train de se chercher un nouveau point de chute pour se relancer la saison prochaine. Prêté la saison dernière à l’Eintracht Frankfurt, le coéquipier de Karim Benzema aimerait bien retourner en Bundesliga, où il s’est révélé à l’Europe. Et cela tombe bien puisque le Bayern Munich serait intéressé par ses services.

Real Madrid Mercato : Luka Jovic successeur de Lewandowski ?

À l’instar de Gareth Bale, Marcelo et Isco, Mariano Diaz et Marco Asensio, Luka Jovic pourrait également faire ses valises pour quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Dans l’éventualité d’un départ de Robert Lewandowski, qui aimerait s’offrir un autre gros challenge avant la retraite, le Bayern Munich serait sur les rangs pour Jovic. En effet, selon les informations du média Abendzeitung, le natif de Bijeljina serait sur les tablettes des dirigeants bavarois pour cet été. Si le monstre polonais venait effectivement à quitter Munich, le Bayern pourrait alors formuler une offre pour le numéro 16 du Real Madrid. D’autant que le nouveau champion d’Espagne ne réclamerait que 15 millions d’euros pour laisser partir Luka Jovic. Affaire à suivre donc…