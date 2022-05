PSG Mercato : Leonardo prêt à tout pour un roc défensif français ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 mai 2022 à 22:35

PSG Mercato : En quête de renforts pour la saison prochaine, Leonardo envisagerait de signer un roc défensif français pour le Paris SG cet été.

PSG Mercato : Leonardo vise un coéquipier de Christopher Nkunku

Alors que le Paris Saint-Germain réfléchirait sérieusement à un retour de Christopher Nkunku, le milieu de terrain offensif de 24 ans ne serait pas le seul élément du RB Leipzig qui intéresse Leonardo. Désireux d’apporter du sang neuf à l’effectif parisien, le directeur sportif brésilien serait intéressé par le profil de Nordi Mukiele. Le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato explique que « Leonardo aimerait doubler le poste d’Achraf Hakimi et de Marquinhos. »

Et cela tombe bien puisque l’ancien défenseur de Montpellier possède le profil idéal, un joueur capable de jouer à droite pour suppléer Hakimi et dans l'axe pour couvrir le poste de Marquinhos. Mais le club de la capitale va devoir faire face à une rude concurrence puisque l’international français de 24 ans est très demandé sur le marché des transferts.

PSG Mercato : Grosse bataille à venir pour Nordi Mukiele ?

Transféré en juillet 2018 contre une enveloppe de 16 millions d’euros, Nordi Mukiele est lié au RB Leipzig jusqu’au 30 juin 2023. Alors que sa prolongation ne semble pas à l’ordre du jour pour le moment, ses dirigeants pourraient bien le placer sur le marché cet été afin d’éviter un départ gratuit dans un an. Toujours selon Foot Mercato, le Bayern Munich fait partie des clubs qui gardent un œil sur Mukiele, mais Manchester United et l'Atlético Madrid seraient également positionnés pour tenter de le recruter en cas de départ cet été.

Après quatre saisons sous les couleurs de Leipzig, le rugueux défenseur polyvalent, capable de jouer en défense centrale, arrière latéral droit voire piston droit, pourrait ainsi rejoindre les rangs d’un club plus huppé à l’issue de la saison et le Paris SG voudrait bien le rapatrier en Ligue 1 pour aider Marquinhos, Kimpembe, Sergio Ramos et Hakimi la saison prochaine. Estimé à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Montreuil pourrait être l’un des tubes de l’été qui s’annonce.

Affaire à suivre donc…