OM Mercato : Steven Gerrard lance une grosse offensive à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 10 mai 2022 à 13:20

OM Mercato : En fin de contrat à Marseille, Boubacar Kamara se rapproche de la Premier League. Un club anglais est passé à l’action pour son transfert.

OM Mercato : L’offre d’Aston Villa pour Boubacar Kamara

L’aventure de Boubacar Kamara à l’Olympique de Marseille arrive à son terme. Le milieu de terrain polyvalent sera libre de tout contrat en juin prochain. Malgré les différentes tentatives de sa direction pour le convaincre de rester, le jeune joueur maintient sa décision inchangée et cela semble définitif. Le milieu de terrain de 22 ans s’apprête donc à quitter gratuitement l’OM cet été. La question qui se pose désormais est de savoir quelle sera sa future destination.

Ces dernières heures, la tendance reste à un départ de Boubacar Kamara en Premier League, avec Aston Villa qui pousse fort pour l'enrôler. La presse expliquait récemment que Steven Gerrard, l’entraîneur des Villans, avait effectué le déplacement à Marseille afin de superviser le minot marseillais. Convaincu, le technicien britannique est à présent déterminé à boucler sa signature le plus rapidement possible. L’insider Ekrem Konur explique ainsi que la direction des Villans serait prête à offrir un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, accompagné d’un salaire intéressant pour convaincre Boubacar Kamara de signer. Le principal intéressé n’exclut pas une arrivée en Premier League et un accord pourrait être conclu entre les deux parties dans les jours à venir. Les négociations se poursuivent dans ce sens.

L’Atlético n’a pas encore dit son dernier mot pour Kamara

La situation est donc en train de changer pour Boubacar Kamara, qui pour rappel, était proche de rejoindre l’Atlético Madrid il y a encore quelques semaines. Les Colchoneros sont intéressés par son profil polyvalent et ont lancé une opération séduction pour attirer le joueur dans leur filet. Un accord verbal était même évoqué entre les deux parties. Sauf que rien n’est encore signé dans ce dossier, ce qui laisse une chance aux autres courtisans. La source explique ainsi que ce sont pas moins de cinq clubs qui s’activent en coulisse pour arracher la signature du milieu de terrain de l’OM.